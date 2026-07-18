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89 ŽARIŠTA U DVIJE ŽUPANIJE /

Svinjska kuga se širi Slavonijom, Vlajčić pohvalio veterinara: 'Možda je spriječio katastrofu'

Svinjska kuga se širi Slavonijom, Vlajčić pohvalio veterinara: 'Možda je spriječio katastrofu'
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zaključno s petkom potvrđeno je 89 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, od čega 44 u Osječko-baranjskoj i 45 u Virovitičko-podravskoj županiji

18.7.2026.
10:15
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je danas izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je predstavio trenutačno stanje s afričkom svinjskom kugom (ASK) te najavio dodatne mjere za suzbijanje bolesti i zaštitu hrvatskog svinjogojstva.

Zaključno s jučerašnjim danom potvrđeno je 89 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, od čega 44 u Osječko-baranjskoj i 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo tijekom jučerašnjeg dana potvrđeno je 12 novih pozitivnih objekata, dok broj usmrćenih životinja trenutačno iznosi 2.822 svinje.

Ministar je upozorio kako se, unatoč više od 50 milijuna eura uloženih u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju.

Spriječen iskrcaj više od 300 svinja

Posebno je izdvojio jučerašnji slučaj u Jalžabetu, gdje je lokalni veterinar spriječio iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije, kao i nedavni slučaj ilegalnog držanja velikog broja neobilježenih svinja u Gorskom kotaru. Naglasio je da upravo takvi postupci predstavljaju jednu od najvećih prijetnji učinkovitom suzbijanju bolesti.

"Odgovornošću jednog čovjeka možda je izbjegnuta katastrofa. Zato pozivam sve veterinare, proizvođače, lovce i sve sudionike sustava da dosljedno provode propisane mjere jer samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi hrvatsko svinjogojstvo", poručio je ministar.

Najavio je da će početkom sljedećeg tjedna biti održana nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.

'Naš je cilj eutanazirati što manji broj životinja'

Među najavljenim aktivnostima su hitna revizija biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji u suradnji s HAPIH-om i Savjetodavnom službom, pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima te usmjeravanje veterinarskih inspekcijskih nadzora prema gospodarstvima s najvećim procijenjenim rizikom.

Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima te da je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebnu eutanaziju životinja.

U tom će se cilju kroz sektorsku organizaciju okupiti proizvođači, klaonička i prerađivačka industrija kako bi se pronašao model koji će omogućiti pravodobni plasman i preradu što većeg broja zdravih svinja, smanjiti gubitke proizvođača i očuvati proizvodni potencijal sektora.

"Naš je cilj eutanazirati što manji broj životinja i spasiti što je moguće veći dio domaće proizvodnje. Nećemo odustati ni od mjera ni od pomoći hrvatskim svinjogojcima", zaključio je ministar Vlajčić.

Svinjska KugaDavid VlajčićSvinjogojstvo
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