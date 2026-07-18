Sin predsjednika postao hit na hrvanju: Protivnika bacio u zrak, a javnost oduševio potezom

Hrvatski hrvač Marko Milanović privukao je veliku pažnju na Zagreb Openu, gdje je u svom prvom seniorskom nastupu na velikom međunarodnom turniru pokazao zašto se od njega puno očekuje.

Milanović (22), koji se natjecao u kategoriji do 130 kilograma u grčko-rimskom stilu, u kvalifikacijama je uvjerljivo svladao Indijca Jogindera Ratheea rezultatom 9-0. Posebno je oduševio potezom kojim je došao do četiri boda, snažnim bacanjem protivnika preko sebe, popularnim zahvatom poznatim kao suplex.

Atraktivan potez u superteškoj kategoriji nije česta pojava, no Milanović ga je izveo s velikom sigurnošću i snagom, a snimka meča koju je objavila stranica Wrestle Zagreb brzo se proširila društvenim mrežama. Mnogi gledatelji pohvalili su njegov nastup i trud koji ulaže u razvoj karijere.

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"Sinjska stina", "Uzeo se Markan za ozbiljno hrvanja", "Bravo majstore, na ponos obitelji i cijele Hrvatske", "Sinjski geni", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Iako je njegov nastup završio porazima u kasnijoj fazi turnira, Milanović je ostavio vrlo pozitivan dojam. U četvrtfinalu ga je zaustavio Amerikanac Cohlton Michael Schultz rezultatom 5-1, dok je u repasažu bolji bio Mađar Darius Attila Vitek s 4-0.

Za mladog hrvača Zagreb Open bio je važan korak u seniorskoj konkurenciji, a iza njegove ambicije stoji i snažna obiteljska poruka. Milanović je ranije otkrio kako mu je otac dao vrlo jasan savjet kada je odlučio ozbiljnije krenuti u sport: cilj mora biti sam vrh.

"Rekao mi je: ili budi olimpijski prvak ili se nemoj time baviti", poruka je koja je, prema njegovim riječima, dodatno učvrstila njegovu motivaciju.

Milanović je sin hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, no na strunjači gradi vlastiti sportski put, a nastup na Zagreb Openu pokazao je da se želi dokazivati isključivo rezultatima.