Ovim radnicima treba dati pehar za dobre živce: Nevjerojatno što su im kupci sve napravili

Kupci su srce svake trgovine, no nisu svi jednako obzirni prema zaposlenicima koji svakodnevno brinu da police budu uredne i pune proizvoda. Dok većina nakon razgledavanja vrati artikl na njegovo mjesto, postoje i oni kojima je jednostavnije ostaviti ga na prvoj polici na koju naiđu.

Neki će odustati od kupnje pa će smrznutu hranu ostaviti među odjećom ili kozmetikom, dok će drugi bez imalo razmišljanja napraviti pravi kaos razbacujući robu po trgovini. Ima i onih koji otvaraju proizvode, ostavljaju ambalažu na policama ili napuštaju puna kolica nasred prolaza, stvarajući dodatni posao zaposlenicima.

Takvo ponašanje nije samo nepristojno, nego često dovodi i do bacanja hrane te nepotrebnih financijskih gubitaka. Zaposlenici trgovina redovito dijele priče o nevjerojatnim prizorima na koje nailaze tijekom radnog dana, a mnogi priznaju da ih pojedini kupci uspiju potpuno šokirati. Srećom, zahvaljujući društvenim mrežama, takvi primjeri ne prolaze nezapaženo.

Na Redditu smo pronašli 20 fotografija koje prikazuju neke od najgorih primjera neodgovornog i bezobraznog ponašanja kupaca. Od sitne lijenosti do poteza koji ostavljaju zaposlenike bez riječi, ove će vas scene vjerojatno iznenaditi, a možda i naljutiti.