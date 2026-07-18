Slovenska Pipi Duga Čarapa osvaja kina i odrasta pred našim očima

Svojom vedrom atmosferom, simpatičnim likovima i pustolovinama koje se u drugom dijelu sele na sunčanu obalu, filmovi su se prometnuli u idealnu ljetnu poslasticu koja na šarmantan način spaja zabavu s važnim životnim lekcijama.

Pustolovina na slovenskoj obali

Dok je prvi film postavio temelje priče o hrabroj djevojčici Gaji koja se nosi s izazovima odrastanja, razdvojenosti roditelja i opasnostima interneta, drugi dio, 'Gajin svijet 2', donosi pravo osvježenje i dašak morskog zraka. Radnja se premješta u kamp uz more, kamo Gaja odlazi na praznike s ocem i sestrom. Snimanje na lokacijama poput Ankarana, Lucije i Kopra filmu je dalo autentičan mediteranski ugođaj, a redatelj Peter Bratuša time je želio oživjeti duh legendarnih slovenskih filmova s morskom tematikom.

Foto: voyo

Foto: voyo

Ova promjena okruženja nije samo vizualno obogatila film, već je i produbila priču. Ljetna idila ubrzo se pretvara u napetu avanturu kada Gaja, uz pomoć prijatelja Matica i policijskog inspektora, mora spasiti vlasnika lokalnog bara od bezobzirnih ucjenjivača. Za mlade glavne glumce, Umu Štader i Eneja Černea Berčiča, koji su u drugom dijelu preuzeli uloge Gaje i Matica, snimanje je bilo nezaboravno iskustvo, ispunjeno zabavom i druženjem. Sjajna atmosfera na setu, potpomognuta idealnim vremenom, stvorila je osjećaj velike obitelji, što se jasno vidi i na platnu.

Više od obične dječje zabave

Jedna od najzanimljivijih činjenica vezanih za franšizu jest upravo zamjena glavnih glumaca između dva filma. Zbog vremenskog razmaka u produkciji, prvotni glumci Tara Milharčič i Anže Gorenc prerasli su svoje uloge, pa su ih naslijedili novi, jednako talentirani mladi glumci. Sami autori filma Gaju često uspoređuju s modernom Pipi Dugom Čarapom - ona je odvažna, snalažljiva i uvijek spremna stati u obranu pravde i pomoći prijateljima u nevolji.

Foto: voyo

Uspjeh filmova kod publike bio je izvanredan. Prvi dio pogledalo je više od 80.000 gledatelja u kinima, dok ga je na televiziji pratilo čak 200.000 ljudi, čime je zaslužio tri 'zlatne role'. Drugi je nastavak uspješno nastavio taj niz, također osvojivši 'zlatnu rolu' za više od 25.000 gledatelja. No, 'Gajin svijet' nije samo zabava; filmovi na pristupačan način obrađuju relevantne teme poput razvoda roditelja, otuđenosti unutar obitelji te sveprisutnih opasnosti koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama, čime potiču na razgovor između djece i roditelja. Gajin svet i Gajin svet 2 gledaj na Voyo.