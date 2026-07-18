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ZAGREBAČKI ŠARM /

Svi su gledali u nju: Ljepotica u rozom zasjenila Trg i svojim stilom prkosila ljetnoj kiši

Svi su gledali u nju: Ljepotica u rozom zasjenila Trg i svojim stilom prkosila ljetnoj kiši
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Ljetni pljusak nakratko je rashladio zagrebačke ulice, no tmurno nebo nad glavnim gradskim trgom nije uspjelo pokvariti prepoznatljivi šarm subotnje špice. Dok su kapi kiše tjerale prolaznike pod krovove i kišobrane, središte Zagreba zadržalo je svoju živu energiju. 

Pravu pomutnju unijela je ljepotica u rozom, koja je svojom pojavom potpuno razbila sivilo kišnog dana. Njezin je styling privlačio poglede sa svih strana, dokazujući da se modni izričaj i ljetni optimizam mogu nositi i s najupornijim pljuskovima. Trenutke u prolazu uhvatili su fotoreporteri Pixsella. 

18.7.2026.
12:19
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
ZagrebKišašpicaZagrebačka špicaVrijeme
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