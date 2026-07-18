Svi su gledali u nju: Ljepotica u rozom zasjenila Trg i svojim stilom prkosila ljetnoj kiši

Ljetni pljusak nakratko je rashladio zagrebačke ulice, no tmurno nebo nad glavnim gradskim trgom nije uspjelo pokvariti prepoznatljivi šarm subotnje špice. Dok su kapi kiše tjerale prolaznike pod krovove i kišobrane, središte Zagreba zadržalo je svoju živu energiju.

Pravu pomutnju unijela je ljepotica u rozom, koja je svojom pojavom potpuno razbila sivilo kišnog dana. Njezin je styling privlačio poglede sa svih strana, dokazujući da se modni izričaj i ljetni optimizam mogu nositi i s najupornijim pljuskovima. Trenutke u prolazu uhvatili su fotoreporteri Pixsella.