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Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici

Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Omiljeni zagrebački ritual ponovno je okupio brojne šetače, a u opuštenoj atmosferi i modnim kombinacijama na gradskim ulicama istaknule su se Petra Meštrić, Iva Bencun i Ivana Svijetličić

18.7.2026.
18:31
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Svake subote uži centar Zagreba postaje glavno mjesto susreta mladih i starijih građana. Bilo da je riječ o ispijanju kave, obavljanju tjedne kupovine na Dolcu ili jednostavnoj šetnji, centar Zagreba vikendom privlači ljude svih generacija.

Poznata lica u izlasku

Među brojnim šetačima ove subote mogla su se primijetiti i neka javnosti dobro poznata imena, koja su slobodno vrijeme odlučila provesti upravo u centru grada. Zagrebačka špica uvijek je dobra prilika i za susret s poznatim licima iz javnog i poslovnog života.

Tako je pažnju prolaznika ove subote privukla liječnica i televizijsko lice Petra Meštrić, koja je u elegantnom izdanju iskoristila ugodno prijepodne za šetnju i kavu na otvorenom.

Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici
Foto: Marko Seper/PIXSELL

U opuštenoj atmosferi Cvjetnog trga fotografi su snimili i umjetnicu Ivanu Svijetličić. Njezin stil odlično je oslikao estetiku ležernog subotnjeg dana.

Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Među šetačima se istaknula i uspješna mlada manekenka Iva Bencun. Njezin dolazak na špicu potvrdio je da je ovaj prepoznatljivi zagrebački ritual nezaobilazno mjesto za opuštanje, modu i druženje u samom srcu grada.

Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Druženje koje povezuje generacije

Dok stariji sugrađani uglavnom biraju mirnija mjesta i tradiciju odlaska na tržnicu, mlađi špicu koriste kao glavno mjesto za subotnji izlazak, čineći centar Zagreba živim i dinamičnim mjestom svakog vikenda.

špicaZagrebSubota
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