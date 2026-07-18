Poznata lica u elegantnim izdanjima plijenila poglede na zagrebačkoj špici
Omiljeni zagrebački ritual ponovno je okupio brojne šetače, a u opuštenoj atmosferi i modnim kombinacijama na gradskim ulicama istaknule su se Petra Meštrić, Iva Bencun i Ivana Svijetličić
Svake subote uži centar Zagreba postaje glavno mjesto susreta mladih i starijih građana. Bilo da je riječ o ispijanju kave, obavljanju tjedne kupovine na Dolcu ili jednostavnoj šetnji, centar Zagreba vikendom privlači ljude svih generacija.
Poznata lica u izlasku
Među brojnim šetačima ove subote mogla su se primijetiti i neka javnosti dobro poznata imena, koja su slobodno vrijeme odlučila provesti upravo u centru grada. Zagrebačka špica uvijek je dobra prilika i za susret s poznatim licima iz javnog i poslovnog života.
Tako je pažnju prolaznika ove subote privukla liječnica i televizijsko lice Petra Meštrić, koja je u elegantnom izdanju iskoristila ugodno prijepodne za šetnju i kavu na otvorenom.
U opuštenoj atmosferi Cvjetnog trga fotografi su snimili i umjetnicu Ivanu Svijetličić. Njezin stil odlično je oslikao estetiku ležernog subotnjeg dana.
Među šetačima se istaknula i uspješna mlada manekenka Iva Bencun. Njezin dolazak na špicu potvrdio je da je ovaj prepoznatljivi zagrebački ritual nezaobilazno mjesto za opuštanje, modu i druženje u samom srcu grada.
Druženje koje povezuje generacije
Dok stariji sugrađani uglavnom biraju mirnija mjesta i tradiciju odlaska na tržnicu, mlađi špicu koriste kao glavno mjesto za subotnji izlazak, čineći centar Zagreba živim i dinamičnim mjestom svakog vikenda.