Pogledajte nevjerojatnu atmosferu u prijateljskom susretu na kultnoj Kantridi

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Rijeka saznala protivnika u kvalifikacijama za Europu
Utakmica između dva drugoligaša je završila rezultatom 1:1
Rijeka već godinama ne igra na kultnoj Kantridi, ali taj je stadion i za prijateljsku utakmicu priredio fenomenalnu atmosferu!
Naime, u subotu su austrijski drugoligaš Austria Salzburg i hrvatski drugoligaš Opatija odigrali prijateljsku utakmicu uoči početka nove sezone. Rezultat je bio 1:1, ali najviše pažnje plijenila je sjajna atmosfera gostujućih navijača koji su u Rijeku došli podržati svoju momčad u prijateljskoj utakmici.
Nevjerojatne scene pogledajte u videu ispod teksta.
🇦🇹✈️🇭🇷 Austria Salzburg fans travelled in numbers to Croatia for a friendly match against NK Opatija.— Ultras Clips (@ultras_clips) July 18, 2026
The backdrop is STUNNING! 🏟️🌊🤩 pic.twitter.com/m7M4KxgxwD