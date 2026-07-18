Pogledajte nevjerojatnu atmosferu u prijateljskom susretu na kultnoj Kantridi

Rijeka već godinama ne igra na kultnoj Kantridi, ali taj je stadion i za prijateljsku utakmicu priredio fenomenalnu atmosferu!

Naime, u subotu su austrijski drugoligaš Austria Salzburg i hrvatski drugoligaš Opatija odigrali prijateljsku utakmicu uoči početka nove sezone. Rezultat je bio 1:1, ali najviše pažnje plijenila je sjajna atmosfera gostujućih navijača koji su u Rijeku došli podržati svoju momčad u prijateljskoj utakmici.

Nevjerojatne scene pogledajte u videu ispod teksta.

🇦🇹✈️🇭🇷 Austria Salzburg fans travelled in numbers to Croatia for a friendly match against NK Opatija.



The backdrop is STUNNING! 🏟️🌊🤩 pic.twitter.com/m7M4KxgxwD — Ultras Clips (@ultras_clips) July 18, 2026