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Pogledajte nevjerojatnu atmosferu u prijateljskom susretu na kultnoj Kantridi

Pogledajte nevjerojatnu atmosferu u prijateljskom susretu na kultnoj Kantridi
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Utakmica između dva drugoligaša je završila rezultatom 1:1

18.7.2026.
23:30
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka već godinama ne igra na kultnoj Kantridi, ali taj je stadion i za prijateljsku utakmicu priredio fenomenalnu atmosferu!

Naime, u subotu su austrijski drugoligaš Austria Salzburg i hrvatski drugoligaš Opatija odigrali prijateljsku utakmicu uoči početka nove sezone. Rezultat je bio 1:1, ali najviše pažnje plijenila je sjajna atmosfera gostujućih navijača koji su u Rijeku došli podržati svoju momčad u prijateljskoj utakmici.

Nevjerojatne scene pogledajte u videu ispod teksta.

Kantrida
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