Noć užasa u Kijevu: 'Nakon prvog udara cijela zgrada se zatresla, a onda je krenula eksplozija'

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'JEDVA SMO SE IZVUKLI' /

Kijev je ponovno bio meta snažnog ruskog napada, trećeg velikog napada na ukrajinski glavni grad ovog mjeseca. Eksplozije su odjekivale gradom nekoliko sati, a najmanje jedna osoba je poginula, dok ih je oko 15 ozlijeđeno.

Napad se dogodio tijekom noći, a sirene za uzbunu u Kijevu oglašavale su se više od pet sati. Snažne detonacije potresale su grad, a oštećene su brojne stambene zgrade.

Stanovnici Kijeva opisali su trenutke straha tijekom napada.

'Prvi udar bio je takav da se zgrada zatresla. Zatim je nakratko zavladala tišina. Ulazna vrata ovdje u hodniku bila su raznesena. Onda je uslijedio drugi udar. Nakon toga odjeknula je golema eksplozija! Čuli smo je, zgrada se ponovno počela tresti, a mogao sam čuti kako sve leti naokolo'.

Jedan od stanovnika opisao je bijeg iz zgrade:

'Jedva smo se izvukli. Izašli smo kroz prvi kat, razbijajući jer kroz glavni ulaz nije bilo moguće izaći. To je to. Sve je izgorjelo. Auto je izgorio, sve. Zašto?'

Napad dronovima i projektilima, pogođena i okolica Kijeva

Nedaleko od glavnog grada oko 200 pripadnika hitnih službi, uz pomoć helikoptera, gasilo je veliki požar u skladištu.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Rusija je tijekom napada ispalila oko 40 projektila i 125 dronova. Ukrajinska protuzračna obrana, tvrdi Zelenski, oborila je 108 bespilotnih letjelica.

Napad na Kijev dogodio se u trenutku unutarnje političke krize u Ukrajini. U zemlji traju prosvjedi nakon smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je smijenjen zbog sukoba s vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim.

Fedorov se smatra jednim od ključnih ljudi za širu primjenu tehnologije, posebno dronova, a tijekom njegovog mandata Ukrajina je ostvarila značajne pomake na bojištu.

Prosvjednici traže dodatne promjene u vojnom vrhu.

'Zelenski nema kamo uzmaknuti. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve brojniji. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu za smjenom Sirskog. Potrebne su promjene na najvišim razinama vlasti i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog', kažu.

Ukrajina je, prema riječima predsjednika Zelenskog, nastavila s napadima na ruske ciljeve. Tvrdi da su pogođena četiri naftna skladišta u Rusiji, kao i tri tankera ruske flote iz sjene u Crnom moru.