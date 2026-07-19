Bolnica u Zagrebu dosjetila se kako riješiti liste čekanja: 'Nije pravilo, ali daje rezultate'

Dok većina subotu provodi odmarajući, u KB-u Sveti Duh radi se punim tempom. Već 28. vikend zaredom bolnički tim obavlja dijagnostičke pretrage kako bi smanjili liste čekanja, a rezultati su već vidljivi.

Na odjelu radiologije pacijenti dolaze jedan za drugim. Na rasporedu su magnetske rezonancije i CT pretrage, a samo ove subote naručeno je 28 pacijenata za magnetsku rezonanciju i 15 za CT. Sličan tempo očekuje se i u nedjelju.

Među pacijentima je i Dubravka Petrlić, koja kaže da je na pregled došla znatno brže nego prošle godine.

"Imala sam malo problema s vađenjem krvi. Radila sam MCT mozga jer sam imala moždani udar. Naručila sam se u četvrtak, znači čekala sam dva ili tri dana. Prošle godine sam za istu pretragu čekala šest mjeseci", ispričala je.

Drago Plaščar, koji čeka CT sinusa, kaže da ga je poziv za termin u subotu iznenadio, ali ugodno.

"Bio sam malo iznenađen kad su rekli da je termin u subotu, ali iznenađenje je bilo baš pozitivno", rekao je Drago.

Gotovo 2.000 dodatnih pregleda u šest mjeseci

Na poslu su vikendom cijeli timovi – specijalisti radiologije, radiološki tehnolozi, medicinske sestre i administrativno osoblje.

"Evo danas je naručeno 28 pretraga na magnetu i 15 na CT-u. Sutra 27 na magnetu i 17 na CT-u. Rad je organiziran tako da ne remeti redovni rad u bolnici", rekao je pročelnik Zavoda za radiologiju KB-a Sveti Duh Saša Schmidt.

U bolnici od početka godine rade svake subote i nedjelje. U prvih šest mjeseci tako su obavili gotovo 2.000 dodatnih dijagnostičkih pretraga, i to upravo onih za koje su liste čekanja najduže.

"Prije svega radimo magnetsku rezonanciju, CT i ultrazvuk dojke. Ultrazvuke inače radimo radnim danom poslijepodne, ali ne vikendom. Ne mislim da vikend-rad treba biti pravilo. To je alat koji treba koristiti tamo gdje daje rezultate", rekao je ravnatelj KB-a Sveti Duh Edvard Galić.

Od početka godine osigurano je 835 dodatnih termina za CT, 987 za magnetsku rezonanciju i 52 za ultrazvuk dojke.

Pacijenti, kažu u bolnici, ovakav način rada pozdravljaju.

"Prvenstveno su zadovoljni jer ne moraju uzimati slobodan dan. Nemaju problema s parkiranjem i vrlo komforno obave svoje pretrage", istaknuo je Schmidt.

Brojke pokazuju da se liste čekanja postupno smanjuju.

"S oko 300 dana čekanja tijekom 2025. došli smo na oko 200 dana za magnetsku rezonanciju. Za CT smo čekanje smanjili sa 190 na 140 dana, a za CT angiografiju sa 150 na 55 dana. Brojevi govore sami za sebe", dodao je.

Vikend-rad bi se mogao proširiti na druge odjele

U bolnici smatraju da je dodatno plaćeni vikend-rad opravdano ulaganje, a razmatraju i njegovo širenje na druge pretrage.

"Prošle subote radila je i oftalmologija. Velik interes postoji i u ortopediji, gdje su liste čekanja duge, kao i u endoskopskoj dijagnostici u gastroenterologiji", rekao je Galić.

Ipak, dio termina i dalje ostaje neiskorišten. Svakog mjeseca otkaže se između osam i 10 posto naručenih pregleda.

"Mislim da je važno držati se termina koje dobijemo. Tako se ne oduzima mjesto nekome kome je pregled možda hitniji", rekao je pacijent Drago Plaščar.

Iz bolnice poručuju da se svaki otkazani termin odmah dodjeljuje drugom pacijentu. Unatoč tome, od početka provedbe programa zbog nedolaska pacijenata nije obavljeno 27 pregleda magnetskom rezonancijom i 71 CT pretraga. Na ultrazvuk dojke odazvale su se sve naručene pacijentice.