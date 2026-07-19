Sve je rasprodano, a šokirat ćete se kad vidite za koliko se ulaznice prodaju na crnom tržištu

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Najpomaknutiji show vraća se na male ekrane: Počinje druga sezona 'Direktora svemira'
Još samo dva sata do najvećeg nogometnog dvoboja godine! Španjolska protiv Argentine, Messi protiv nove generacije predvođene Lamineom Yamalom – jedna utakmica odlučuje novog svjetskog prvaka.
A prvi put u povijesti finala Svjetskog prvenstva gledatelje čeka i glazbeni spektakl. Na poluvremenu će nastupiti Madonna i Shakira.
Ispred stadiona od jutra su kilometarske gužve. Na tribine može stati oko 80 tisuća gledatelja, a oni koji nisu uspjeli doći do službenih ulaznica plaćaju pravo bogatstvo - na crnom tržištu cijene idu i do 55 tisuća dolara. Za neke i to nije previše, jer ulog je velik.
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