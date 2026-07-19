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FINALE SP-A /

Sve je rasprodano, a šokirat ćete se kad vidite za koliko se ulaznice prodaju na crnom tržištu

Još samo dva sata do najvećeg nogometnog dvoboja godine! Španjolska protiv Argentine, Messi protiv nove generacije predvođene Lamineom Yamalom – jedna utakmica odlučuje novog svjetskog prvaka. 

A prvi put u povijesti finala Svjetskog prvenstva gledatelje čeka i glazbeni spektakl. Na poluvremenu će nastupiti Madonna i Shakira.  

Ispred stadiona od jutra su kilometarske gužve. Na tribine može stati oko 80 tisuća gledatelja, a oni koji nisu uspjeli doći do službenih ulaznica plaćaju pravo bogatstvo - na crnom tržištu cijene idu i do 55 tisuća dolara. Za neke i to nije previše, jer ulog je velik.

Više pogledajte u prilogu. 

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19.7.2026.
19:10
Andrijana Čičak Božić
Sp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.UlazniceCrno Trziste
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