Sve je rasprodano, a šokirat ćete se kad vidite za koliko se ulaznice prodaju na crnom tržištu

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FINALE SP-A /

Još samo dva sata do najvećeg nogometnog dvoboja godine! Španjolska protiv Argentine, Messi protiv nove generacije predvođene Lamineom Yamalom – jedna utakmica odlučuje novog svjetskog prvaka.

A prvi put u povijesti finala Svjetskog prvenstva gledatelje čeka i glazbeni spektakl. Na poluvremenu će nastupiti Madonna i Shakira.

Ispred stadiona od jutra su kilometarske gužve. Na tribine može stati oko 80 tisuća gledatelja, a oni koji nisu uspjeli doći do službenih ulaznica plaćaju pravo bogatstvo - na crnom tržištu cijene idu i do 55 tisuća dolara. Za neke i to nije previše, jer ulog je velik.

Više pogledajte u prilogu.