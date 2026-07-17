Kriza trese Ukrajinu: Širi se bijes, hoće li potez Zelenskog ugroziti obranu?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je svoju odluku o smjeni ministra obrane Mihajla Fedorova. Na konferenciji za medije koju je održao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, potvrdio je nagađanja o prekidu komunikacije između Ministarstva obrane i Glavnog stožera ukrajinske vojske.

Rekao je kako je postojao "sustavan" sukob koji se odvijao "na više razina" između Fedorova i vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.

"Silno bih želio vidjeti jedinstvo, no obje strane ga nisu pronašle. Pritom problem nije samo u njima, nego i u meni", rekao je Zelenski i dodao: "Ali stvari su takve kakve jesu. U ovakvoj situaciji suočeni ste s izborom: ili jedna strana, ili druga", javlja The Guardian.

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'Prestanite sabotirati pobjedu'

Zelenski je za vršitelja dužnosti ministra obrane imenovao general-bojnika Jevhena Hmaru, dosadašnjeg privremenog šefa Službe sigurnosti (SBU).

Odluka ukrajinskog predsjednika zabrinula je zapadne partnere, ali i izazvala bijes građana. Više od tisuću prosvjednika okupilo se u četvrtak ispred ureda predsjednika u Kijevu. Na njihovim transparentima pisalo je: "Zašto?", "Jesi li pri sebi?", "Dalje ruke od Fedorova" i "Prestanite sabotirati pobjedu". Iz mase su se čuli i povici: "Sirski, odlazi!"

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Među prosvjednicima bili su i ukrajinski vojnici. Zabrinuti su da bi ova kontroverzna odluka ukrajinskog predsjednika mogla ozbiljno ugroziti i usporiti obrambene napore Ukrajine.

"Ljude koji doista daju sve od sebe kako bi nas približili pobjedi neprestano smjenjuju ili zamjenjuju", rekao je za Kyiv Independent 43-godišnji veteran Serhij, koji je prosvjedovao rame uz rame s aktivnim vojnicima.

Foto: Mykola Tys/Alamy/Profimedia

U sklopu promjena u vladi, parlament je potvrdio imenovanje Serhija Koreckog, bivšeg direktora državne naftne i plinske kompanije, za novog premijera. Njegova prethodnica Julija Sviridenko podnijela je ostavku ranije ovog tjedna.

Tko je Mihajlo Fedorov?

Mihajlo Fedorov (35) je preko svoje agencije SMMSTUDIO radio kao digitalni marketinški stručnjak za produkcijsku kuću Volodimira Zelenskog, Kvartal 95. Promovirao je razne projekte, uključujući i emisije nekadašnjeg glumca, a danas predsjednika Ukrajine.

Nakon četiri godine na čelu agencije, 2019. godine napušta tvrtku kako bi preuzeo vođenje digitalnog segmenta predsjedničke kampanje Volodimira Zelenskog. Nakon pobjede Zelenskog na predsjedničkim izborima u travnju 2019. godine, najprije je služio kao njegov savjetnik za digitalna pitanja, a potkraj iste godine imenovan je prvim ukrajinskim ministrom digitalne transformacije.

Nakon ruske invazije 2022. godine, u suradnji s Glavnim stožerom i vladinom platformom za prikupljanje donacija UNITED24, pokrenuo je kampanju "Vojska dronova". Program je osmišljen za proizvodnju i održavanje bespilotnih letjelica i dronova, ali i za obuku operatera, što je uvelike promijenilo tijek rata.

U siječnju ove godine Fedorov je preuzeo dužnost ministra obrane, unijevši u taj resor svoj prepoznatljiv pristup usmjeren prvenstveno na digitalizaciju i oslanjanje na prikupljanje podataka. Nedugo nakon preuzimanja funkcije, od Elona Muska je zatražio da spriječi Rusiju u korištenju satelita Starlink, što je značajno omelo ruske operacije. To je olakšalo ukrajinske protunapade duž granice Zaporoške i Dnjipropetrovske oblasti, što su potvrdili i ukrajinski zapovjednici.

Također, imao je ključnu ulogu u nedavnim napadima na Krim, za koji je prošlog mjeseca najavio da će ga potpuno "odsjeći" od Rusije dronovima srednjeg dometa.

Zelenski mu ponudio poziciju savjetnika

Nakon smjene, Zelenski mu je ponudio da ostane u njegovu timu kao savjetnik, ispričao je Fedorov i dodao kako je tu ponudu odbio uz objašnjenje da se ne želi suprotstaviti predsjedniku. Poručio je kako Zelenski "čuje ukrajinski narod, zna što treba učiniti i da će se situacija riješiti 100 posto".

"Ne vjerujem da je u sporu sa Sirskim već odabrao stranu. Razgovarao sam s njim i rekao mu da postupam po svojoj savjesti", izjavio je Fedorov, piše BBC.

Nedugo nakon smjene, na svom je Facebook profilu nabrojao svoja postignuća uz poruku da će "nastaviti pobjeđivati neprijatelja asimetrijom, brzim inovacijama i organizacijskom snagom".

'Veliko zlo za obranu zemlje'

Na njegovu su smjenu oštro reagirali i njegovi suradnici. Poznati bloger Serhij Sternenko, kojeg je Fedorov angažirao kao savjetnika, nazvao je svog bivšeg šefa najboljim ministrom obrane u ukrajinskoj povijesti te se požalio na "birokratske prepreke i umjetna odgađanja" koja su kočila dublje reforme.

Zapovjednik postrojbe dronova Pavlo Jelizarov podnio je ostavku na mjesto zamjenika zapovjednika ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, nazvavši odluku o Fedorovljevoj smjeni "velikim zlom za obrambenu sposobnost zemlje". Bivši savjetnik i tehnološki stručnjak s nadimkom Flash rekao je da mu je bila čast biti dio tima te da više neće moći analizirati poteze neprijatelja kao do sada.