Pogledajte snimke iz Kijeva, nacija je na nogama: Što će Zelenski reći na ovo?

Stotine prosvjednika okupile su se u četvrtak u središtu Kijeva nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo postupak smjene ministra obrane, dok je parlament imenovao novog premijera u sklopu velike rekonstrukcije vlade, javlja Associated Press (AP).

Ova promjena mogla bi postati test političkog autoriteta Volodimira Zelenskog u trenutku dok se ukrajinski rat protiv ruske sveobuhvatne invazije približava ulasku u petu godinu.

Ukrajinski parlament odobrio je imenovanje Serhija Koreckog, čelnika državne energetske kompanije Naftogaz, za novog premijera zemlje. Zelenski je predložio Koreckog, istaknuvši njegovo iskustvo u energetskom sektoru i tvrdeći da je on najbolje pozicioniran za pomoć u pripremi Ukrajine za još jednu ratnu zimu. Za njegovo imenovanje glasovalo je 289 zastupnika.

Odlazak ministra obrane

Ministar obrane na odlasku Mihajlo Fedorov (35) smatra se modernizatorom čijem se tehnološkom znanju i stručnosti dijelom pripisuje značajno poboljšanje učinka ukrajinske vojske posljednjih mjeseci u borbi protiv brojčano nadmoćnije ruske vojske. Očekivalo se da će napustiti vladu nakon samo šest mjeseci na toj dužnosti.

Good morning from Kyiv. Thousands of Ukrainians are turning out for another rare wartime public protest — a year after the last one — demanding that President Zelenskyy reappoint popular defense minister Mykahilo Fedorov. Ukraine’s parliament is scheduled to begin voting in a new… pic.twitter.com/X2C9f0RhP4 — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026

Zelenski nije javno naveo razlog Fedorovljeva očekivanog odlaska. Ne potvrđena izvješća ukrajinskih medija navode da je Fedorov imao zategnut odnos s generalom Oleksandrom Sirskim, zapovjednikom ukrajinskih oružanih snaga.

Sirski (60) zaslužan je za početnu organizaciju obrane Kijeva u veljači 2022. godine, a sedam mjeseci kasnije osmislio je uspješnu protuofenzivu u regiji Harkiv. Rođen je 1965. godine u Sovjetskom Savezu, a pohađao je Moskovsko visoko vojno zapovjedno učilište prije nego što je služio u sovjetskom topništvu.

Okupili se prosvjednici

Uglavnom mladi prosvjednici uzvikivali su Fedorovljevo ime i iznosili grube uvrede na račun Sirskog. Uzvikivali su: "Sirski, odlazi!" i "Europska vojska za europsku zemlju!"

Bohdan Huriak, stanovnik Kijeva koji je sudjelovao na prosvjedu, rekao je da je zbog Fedorovljeva odlaska "duboko ogorčen". "Nisam pretjerano uključen u unutarnje političke rasprave, ali riječ je o osobi koja pokazuje rezultate na bojištu. Vidimo rezultate, osjećamo kako rastu borbeni duh i uvjerenje u pobjedu", rekao je Huriak za Associated Press. "A onda je, nakon šest mjeseci, smijenjen s dužnosti? Ma dajte."

Peaceful protests against the resignation of Mykhailo Fedorov as Minister of Defense of Ukraine are taking place today in many cities across Ukraine, specifically in Kyiv, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr, and Chernihiv.



Video: Yan… pic.twitter.com/a1YDL4TjZ7 — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 16, 2026

Prosvjedi su održani i u drugim ukrajinskim gradovima. Podsjetimo, Zelenski je brzo promijenio smjer u srpnju prošle godine kada su izbili veliki ulični prosvjedi zbog novog zakona kojim bi se ograničila neovisnost državnih tijela za borbu protiv korupcije. Negodovanje javnosti prvi je put od početka ruske sveobuhvatne invazije, koja je započela 24. veljače 2022., zaprijetilo stabilnosti njegova vodstva.

Tko je Fedorov?

Prije nego što je u siječnju postao ministar obrane, Fedorov je bio na čelu ukrajinske politike digitalne transformacije i smatran je modernizatorom. Stekao je popularnost u javnosti predvodeći ubrzani razvoj i uvođenje bespilotnih letjelica u Ukrajini te pokretanjem nekoliko uspješnih platformi e-uprave.

Također je obećao opsežne vojne reforme, rekavši nakon preuzimanja dužnosti da se vojska suočila s oko 200.000 slučajeva dezerterstva među vojnicima te izbjegavanjem mobilizacije od strane oko dva milijuna ljudi.

Fedorov je u svojim objavama na društvenim mrežama istaknuo ono što je nazvao velikim postignućima tijekom svog kratkog mandata. Rekao je da je preuzeo rizik preusmjeravanja sredstava prvotno namijenjenih za isplatu plaća u razvoj sposobnosti za napade srednjeg dometa, dronova s optičkim vlaknima, izvidničkih sustava i drugih tehnologija. Također je istaknuo povećanu nabavu dronova, ugovore za sustave protuzračne obrane Patriot, uspješna testiranja balističkih projektila te opsežne promjene u vojnoj nabavi.

Istodobno je priznao da nije uspio dovršiti organizacijsku transformaciju Ministarstva obrane "prema standardima NATO-a i zdravom razumu”, prebaciti svu nabavu na konkurentne natječaje te izgraditi kulturu odgovornosti.

Rekao je da je, iako je pod njegovim ovlastima smijenjeno mnogo dužnosnika, "bilo potrebno smijeniti još više ljudi koji su kočili promjene". Zelenski nije službeno objavio Fedorovljev odlazak. Međutim, Fedorov je u objavama na društvenim mrežama u srijedu kasno navečer potvrdio svoju smjenu i naveo postignuća tijekom mandata, nakon nekoliko dana nepotvrđenih izvješća ukrajinskih medija da odlazi s dužnosti.