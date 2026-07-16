Šokantan potez odjeknuo Ukrajinom: 'Postavio je tempiranu bombu, izgleda kao izdaja!'

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razriješio je Mihajla Fedorova dužnosti ukrajinskog ministra obrane u sklopu najnovije rekonstrukcije vlade, objavio je u srijedu Kyiv Independent.

Do razrješenja je došlo nakon sastanka s vojnim vrhom 15. srpnja, rekao je za Kyiv Independent ukrajinski dužnosnik upoznat sa slučajem. Fedorov je kasnije te večeri na društvenim mrežama potvrdio da je razriješen dužnosti i poručio kako mu je bila "velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar obrane".

Naveo je više od 20 velikih postignuća tijekom svog mandata, uključujući gašenje sustava Starlink za ruske snage, kampanju protiv ruske logistike na okupiranom Krimu te "nepopularnu, ali iznimno važnu" inicijativu za reformu vojske.

Ministar na odlasku također je istaknuo tri cilja koja nije uspio ostvariti: potpunu transformaciju ukrajinskog ministarstva obrane, "u skladu s NATO-om i zdravim razumom", preustroj sustava vojne nabave te izgradnju "kulture odgovornosti".

Tko će ga zamijeniti?

Ministru unutarnjih poslova Ihoru Klimenku ponuđeno je mjesto sljedećeg ukrajinskog ministra obrane, rekao je za Kyiv Independent zastupnik vladajuće stranke Sluga naroda pod uvjetom anonimnosti.

General Klimenko vodio je Nacionalnu policiju od 2019. do 2023. godine, a za ministra unutarnjih poslova imenovan je nakon smrti svojeg prethodnika Denisa Monastirskog. Kako bi preuzeo novu dužnost u vladi, parlament mora podržati njegovu kandidaturu.

Slično mišljenje podijelio je i politički analitičar Volodimir Fesenko: "Ne mislim da je ispravno mijenjati ministra obrane svakih šest mjeseci. Nema temeljnih prigovora na račun Fedorova i trebalo bi mu dopustiti da dovrši reforme koje je već najavio. Još jedna promjena ministra obrane – bez obzira na to tko ga zamijeni – samo bi stvorila još veći kaos."

Još uvijek nije jasno hoće li Fedorov biti imenovan na neku drugu dužnost u ukrajinskoj vladi. Ukrajinski parlament o Klimenkovoj kandidaturi trebao bi glasati danas.

Zašto je smijenjen?

Razlozi iznenadne smjene proizlaze iz sukoba između Fedorova i kontroverznog ukrajinskog vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog, naveli su zastupnici i analitičari za Kyiv Independent. Zelenski je tijekom sastanka sa svojom strankom navečer 15. srpnja predstavio kandidate za članove vlade. Zastupnik koji je nazočio sastanku rekao je da su mnogi bili iznenađeni odlukom da se Fedorov ne zadrži na mjestu ministra obrane.

"Izgleda kao izdaja", rekao je zastupnik za Kyiv Independent. "Mislim da je Zelenski time sebi postavio tempiranu bombu jer je, prema zakonu, on bio taj koji ga je izabrao", dodaje sugovornik.

Prema riječima zastupnika, Zelenski je Fedorovu smjenu opravdao navodeći razdor između Ministarstva obrane i ukrajinskog vojnog vodstva. Rekao je i da vojno vodstvo također treba biti "resetirano" te sugerirao da bi se na stolu uskoro mogla naći i smjena Sirskog, rekao je izvor. "To je apsurdan odgovor. Ako je smatrao da i vojno vodstvo treba resetirati, zašto onda smijeniti ministra obrane?" rekao je zastupnik za Kyiv Independent.

Prema izvoru, Zelenski je kao dodatni razlog za Fedorovljevu smjenu naveo probleme s časnicima zaduženima za novačenje i mobilizacijom. Zastupnik je rekao da Zelenski očekuje od Klimenka da se usredotoči na rješavanje ta dva problema. Odluka o smjeni Fedorova uslijedila je nakon sastanka između Zelenskog, Fedorova i Sirskog, na kojem su trebali razgovarati o ključnim izazovima s kojima se suočava ukrajinska vojska, uključujući mobilizaciju.

Drugi zastupnik iz stranke Sluga naroda rekao je za Kyiv Independent da je glavni razlog smjene bio sukob između Sirskog i Fedorova, koji je "prešao sve granice".

Analitičari su također istaknuli napetosti između Sirskog i Fedorova zbog pristupa mladog ministra reformama. "Navodno postoje trzavice u odnosu između Fedorova i Sirskog. Nisu svi zadovoljni Fedorovljevim prijedlozima za reformu vojske, posebice njegovim planovima za preustroj načina na koji Ministarstvo obrane funkcionira", rekao je Fesenko.