Kamere snimile potez Zelenskog koji je digao mreže na noge: 'Zatvorite ga'

Jedan potez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na vojnoj paradi u Parizu povodom Nacionalnog dana Francuske Republike odjeknuo je društvenim mrežama, a neki su čak zazivali njegovo uhićenje.

Naime, kamere su uhvatile trenutak kada se Zelenski mučiio s plastičnom bocom vode koji je potpuno odvrnuo i maknuo ga sa strane, što je prenio Clash Report. Podsjećaju na direktivu Europske unije iz 2024. prema kojoj čepovi moraju ostati fizički pričvršćeni na boce do tri litre kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša.

No, kao i Zelenski, mnogi stanovnici EU područja se još uvijek muče s čepovima i nerijetko ih skidaju kako bi lakše pili iz boca.

"Ne volim ga, ali ti su čepovi jako iritantni", napisao je jedan korisnik X-a ispod snimke Zelenskog. Drugi su se složili da rade isto.

Zelensky struggles with a plastic water bottle, fully detaching the screw cap, and setting it aside.



Under the EU's Single-Use Plastics Directive, bottle caps must stay physically attached. pic.twitter.com/ZrBRLiS2LR — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

'Zatvorite ga'

Dok su ga neki osuđivali i vrijeđali, drugi su se s njim poistovjetili. "Da, Ukrajina nije članica EU pa kod njih ne vrijedi to pravilo. Nije navikao na to da su čepovi pričvršćeni, kao gotovo svaki Amerikanac", nadovezao se još jedan komentator.

"Gotovo je, zatvorite ga. Nitko ne bi smio skinuti čep", ironično je zaključio još jedan korisnik X-a, a drugi se nadovezao: "Europljani bi ga trebali uhititi. Potkopava najveću europsku inovaciju 21. stoljeća".

Neki pak smatraju da je ovo pokazatelj da Ukrajina nije spremna za ulazak u EU. "Dobro, postoji i nekoliko drugih razloga", stoji u jednom komentaru.