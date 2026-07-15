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Veliki dogovor Bruxellesa i Kijeva: 'Moramo udružiti svoje snage'

Veliki dogovor Bruxellesa i Kijeva: 'Moramo udružiti svoje snage'
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Foto: Dmitrii Melnikov/Alamy/Profimedia

Sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav sporazum namijenjen uključivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije

15.7.2026.
14:26
Hina
Dmitrii Melnikov/Alamy/Profimedia
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Ukrajina i Europska unija sklopile su "sporazum o dronovima", kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i povećanja proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Moramo udružiti svoje snage", rekla je von der Leyen u govoru u Kijevu na svečanosti povodom Dana državnosti. "Ovaj će sporazum spojiti ukrajinsku domišljatost i europsku industrijsku razinu."

Ukrajina je potpisala niz sličnih sporazuma s pojedinačnim zemljama. Na prošlotjednom samitu NATO-a u Ankari predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je još tri takva sporazuma, rekavši da je time ukupan broj zemalja uključenih u inicijativu porastao na devet.

Ukrajina razvila snažnu industriju dronova tijekom rata

No, sporazum sklopljen u srijedu prvi je takav sporazum namijenjen uključivanju zemalja i tvrtki diljem Europske unije.

"Znanje koje ste stekli o tome kako raditi s dronovima i protudronskim sustavima doista je jedinstveno", rekla je von der Leyen obraćajući se Zelenskom.

"Moramo to zajedno iskoristiti. Poznate su nam prijetnje s kojima se Europa suočava u ovom području. Svjedočili smo upadima i upozorenjima u brojnim državama članicama EU-a“, dodala je.

Ukrajina je od vrlo ograničenih početaka razvila visoko sofisticiranu industriju dronova i stručna znanja u tom sektoru otkako ju je Rusija napala u veljači 2022. godine.

Zelenski je obišao brojne zemlje kako bi promovirao potpisivanje sporazuma. Posebno se usredotočio na Bliski istok, budući da su se zemlje Perzijskog zaljeva ove godine suočile s potrebom obrane od iranskih napada.

DronoviUkrajinaEuropska UnijaUrsula Von Der Leyen
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