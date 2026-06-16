Europski parlament dao zeleno svjetlo za carinske zakone, uvedeni dodatni zaštitni mehanizmi

Europski parlament dao je konačno zeleno svjetlo za dva zakonodavna prijedloga kojima se u europsko zakonodavstvo prenose carinske obveze iz Zajedničke izjave Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država iz kolovoza 2025. godine, izvijestili su iz Ureda Europarlamenta u Hrvatskoj.

Prvom uredbom, koja je usvojena sa 440 glasova za, 151 protiv i 50 suzdržanih, ukidaju se carine na sve industrijske proizvode iz SAD-a te se američkim izvoznicima omogućuje povlašteni pristup europskom tržištu za širok raspon morskih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.

Drugom uredbom, usvojenom sa 444 glasa za, 152 protiv i 54 suzdržana, produljuje se režim bescarinskog uvoza hlapova, uključujući i prerađene proizvode.

Tekstovi su rezultat prethodno postignutog dogovora pregovarača Europskog parlamenta i Vijeća, koji su u konačnu verziju uvrstili dodatne zaštitne odredbe u odnosu na izvorni prijedlog Europske komisije.

Vremensko ograničenje primjene uredbe

Među najvažnijim izmjenama nalazi se klauzula o vremenskom ograničenju, prema kojoj će uredba o uvozu industrijskih i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda vrijediti do 31. prosinca 2029. godine.

Europska komisija do 30. lipnja 2029. mora provesti sveobuhvatnu procjenu učinka uredbe na industriju, poljoprivredu i mala i srednja poduzeća u EU-u, kao i promjena u trgovinskim obrascima s trećim zemljama. Na temelju rezultata, prema potrebi, moći će predložiti produljenje njezina trajanja.

Carine na čelik i aluminij

Parlament je posebnu pozornost posvetio pitanju američkih carina na proizvode od čelika i aluminija. Nakon što je Washington u kolovozu 2025. proširio popis obuhvaćenih proizvoda za dodatnih 407 kategorija, Parlament je zaključio da nove carine povećavaju razinu nestabilnosti u trgovini te se zalagao da se to pitanje riješi u okviru prve uredbe.

Prema novim pravilima, Europska komisija moći će suspendirati carinske povlastice ako SAD do 31. prosinca 2026. nastavi primjenjivati carinsku stopu višu od 15 posto na proizvode dobivene od čelika i aluminija iz Europske unije. Komisija će do 1. prosinca 2026. Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti i posebno izvješće o američkom tarifnom postupanju prema tim proizvodima.

Dodatno je pooštrena i klauzula o suspenziji, koja Komisiji omogućuje obustavu carinskih povlastica ako SAD ne odgovori na zabrinutost Europske unije vezanu uz carinski tretman europskog izvoza, na koji se do 24. veljače 2026. primjenjivao sveobuhvatni carinski plafon od 15 posto.

Zaštitni mehanizam za europsku industriju i poljoprivredu

U zakonodavni paket uključen je i zaštitni mehanizam za europsku industriju i poljoprivredu. Komisija će moći pokrenuti istragu ako povlašteni trgovinski režim dovede do povećanog uvoza iz SAD-a koji bi mogao nanijeti ozbiljnu štetu industrijskom i poljoprivrednom sektoru EU-a.

Postupak će moći pokrenuti samostalno ili na temelju informacija država članica ili Europskog parlamenta. Također će svaka tri mjeseca izvještavati Parlament i Vijeće o promjenama u obujmu i vrijednosti trgovine robom obuhvaćenom uredbom.

Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta i stalni izvjestitelj za trgovinske odnose sa SAD-om Bernd Lange (S&D) izjavio je da Parlament tijekom pregovora nije pristao na ustupke te da su zastupnici uspjeli osigurati snažnije zaštitne mehanizme od onih predviđenih u početnom prijedlogu Komisije.

„Pretvaranjem obveza EU-a iz zajedničke izjave u zakonodavni okvir, ova uredba postaje dio obrambenog alata EU-a. Ona ne samo da stabilizira trgovinske odnose između EU-a i SAD-a, nego Uniji daje mogućnost odgovora ako Sjedinjene Države ne ispune svoj dio dogovora“, rekao je Lange.

Dodao je da konačni tekst uključuje robusniju sigurnosnu mrežu, među ostalim kroz jaču klauzulu o suspenziji, vremensko ograničenje važenja uredbe, zaštitnu klauzulu, poboljšane mehanizme preispitivanja i stroži demokratski nadzor.

„Postojanje odgovarajućih alata je tek polovica posla. Potrebna je i politička volja. Nastavit ćemo pomno pratiti provedbu ovog sporazuma. Ako američka strana prekrši odredbe ili nakane sporazuma iz Turnberryja, Parlament će inzistirati na tome da Komisija u potpunosti i pravodobno iskoristi svaki instrument predviđen ovom uredbom i širim skupom instrumenata EU-a. Stabilno i prosperitetno transatlantsko partnerstvo može uspjeti samo ako mu obje strane ostanu predane”, poručio je Lange.

Sljedeći koraci

Nakon glasanja u Europskom parlamentu, zakonodavne tekstove još treba formalno potvrditi Vijeće Europske unije. Propisi će stupiti na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Temelj za donošenje uredbi predstavlja dogovor koji su 27. srpnja 2025. u Turnberryju u Škotskoj postigli američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a koji je definirao novi okvir carinskih i trgovinskih odnosa između Europske unije i Sjedinjenih Država. Europska komisija potom je 28. kolovoza 2025. predstavila zakonodavne prijedloge za njegovu provedbu.