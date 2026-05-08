NAPETO U HDZ-U /

Sokol uzvratio Plenkoviću: 'Posebno me raduje jedna stvar'

Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia

'Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u', naveo je premijer

8.5.2026.
16:21
HinaRTL Danas
dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u petak je komentirao tvrdnje Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba te kazao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.

"Nemam pojma o tome. Čini mi da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo i gospođa Šuica i ja prepustili mandate..., treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu", kazao je Plenković u izjavi novinarima u Novoj Gradiški komentirajući Sokolove tvrdnje da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u.

Plenković je rekao i da neutemeljeno kritiziranje kolega iz gradske organizacije nije neki način za političko jačanje vidljivosti unutar stranke. "Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, to nije put", kazao je.

"Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", dodao je Plenković. Napomenuo je i da je to "potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje" te odbacio tvrdnje da je netko bio spriječen kandidirati se.

Sokolov odgovor

Tomislav Sokol na Plenkovićeve riječi oglasio se priopćenjem koje u cijelosti prenosimo:

"Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan. Snažni i nepobjedivi HDZ i moja je želja, a radom na Zakonu o kritičnim lijekovima koji će transformirati EU tržište lijekova i Zakonu o ubrzanju industrije koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi mislim da doprinosim našoj stranci i njezinom ugledu u europskim institucijama", navodi Sokol. 

"Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu", dodaje eurozastupnik. 

