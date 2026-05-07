Plenković okuplja ministre: Pratite izjave sa sjednice Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Vlada će na sjednici, uz ostalo, u hitnu proceduru uputiti prijedlog zakona o provedbi europske uredbe o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju. Cilj uredbe je smanjenje ovisnosti o infrastrukturi za poravnanje izvan EU-a, jačanje nadzornih mehanizama i povećanje transparentnosti tržišta izvedenica.

Iz Ministarstva financija kažu da se europska tržišta financijskih izvedenica u velikoj mjeri oslanjaju na sustave poravnanja središnje druge ugovorne strane (CCP) izvan EU-a što može predstavljati rizik za stabilnost financijskog sustava i gospodarstva.

Plenkovićevo obraćanje

Vlada će u saborsku proceduru uputiti i izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala te odlučiti o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uz ostale uredbe, na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, čuvanju i mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama.

