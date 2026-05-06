PRATITE IZJAVE /

Premijer Andrej Plenković drži presicu u Splitu, uskoro uživo

Premijer Andrej Plenković drži presicu u Splitu, uskoro uživo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Split slavi Dan grada uoči sutrašnjeg blagdana Sv. Dujma

6.5.2026.
12:04
Dunja Stanković
Matija Habljak/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije iz Splita, gdje sudjeluje na obilježavanju Dana grada uoči blagdana svetog Dujma.

Zaštitnik Splita je sveti Dujam, biskup Salone i mučenik iz 304. godine. 

Povodom Dana grada organizira se Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj se uručuju nagrade laureatima i to za životno djelo, te osobne i skupne nagrade, a na kojoj je sudjelovao i premijer. 

Premijer je na sjednici ponovio obećanje o financiranju stadiona Hajduku, a Poljudski stadion nazvao najljepšim u Hrvatskoj. 

"Spremni smo pomoći i financiranje privremenog stadiona dok se rekonstruira Poljud ili što će već biti odluka... Shvaćam da je ta rasprava vrlo osjetljiva, da svi o tome imaju stav, svi imaju određenu emociju prema tom najljepšem hrvatskom stadionu, bez ikakvih dilema", rekao je Plenković, prenose lokalni mediji. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
