Premijer Andrej Plenković drži presicu u Splitu, uskoro uživo

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije iz Splita, gdje sudjeluje na obilježavanju Dana grada uoči blagdana svetog Dujma.

Zaštitnik Splita je sveti Dujam, biskup Salone i mučenik iz 304. godine.

Povodom Dana grada organizira se Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj se uručuju nagrade laureatima i to za životno djelo, te osobne i skupne nagrade, a na kojoj je sudjelovao i premijer.

Premijer je na sjednici ponovio obećanje o financiranju stadiona Hajduku, a Poljudski stadion nazvao najljepšim u Hrvatskoj.

"Spremni smo pomoći i financiranje privremenog stadiona dok se rekonstruira Poljud ili što će već biti odluka... Shvaćam da je ta rasprava vrlo osjetljiva, da svi o tome imaju stav, svi imaju određenu emociju prema tom najljepšem hrvatskom stadionu, bez ikakvih dilema", rekao je Plenković, prenose lokalni mediji.

POGLEDAJTE VIDEO: