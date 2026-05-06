Premijer Andrej Plenković drži presicu u Splitu, uskoro uživo
Split slavi Dan grada uoči sutrašnjeg blagdana Sv. Dujma
Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije iz Splita, gdje sudjeluje na obilježavanju Dana grada uoči blagdana svetog Dujma.
Zaštitnik Splita je sveti Dujam, biskup Salone i mučenik iz 304. godine.
Povodom Dana grada organizira se Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj se uručuju nagrade laureatima i to za životno djelo, te osobne i skupne nagrade, a na kojoj je sudjelovao i premijer.
Premijer je na sjednici ponovio obećanje o financiranju stadiona Hajduku, a Poljudski stadion nazvao najljepšim u Hrvatskoj.
"Spremni smo pomoći i financiranje privremenog stadiona dok se rekonstruira Poljud ili što će već biti odluka... Shvaćam da je ta rasprava vrlo osjetljiva, da svi o tome imaju stav, svi imaju određenu emociju prema tom najljepšem hrvatskom stadionu, bez ikakvih dilema", rekao je Plenković, prenose lokalni mediji.
POGLEDAJTE VIDEO: