Predstavljamo skupinu E: Njemačka traži iskupljenje, a tri kontinenta bore se za senzaciju

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine spojio je u skupini E četiri reprezentacije potpuno različitih nogometnih filozofija, pedigrea i ambicija.

Na jednoj strani stoji Njemačka, četverostruki svjetski prvak koji očajnički traži povratak na staze stare slave. Njima će se suprotstaviti Ekvador, taktički najdiscipliniranija momčad Južne Amerike, Obala Bjelokosti, aktualni prvak Afrike i momčad nepredvidljivog talenta, te Curaçao, debitant i najmanja nacija koja se ikada plasirala na Mundijal. Sudar stilova je zajamčen, a borba za prolazak u nokaut fazu bit će neizvjesna i intrigantna.

Povratak posrnulog diva

Nakon dva uzastopna ispadanja u grupnoj fazi na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, što je za njemačke standarde ravno nacionalnoj sramoti, Die Mannschaft dolazi u Sjevernu Ameriku s jasnim ciljem - isprati gorak okus neuspjeha. Pod vodstvom Juliana Nagelsmanna, nekada čuda od djeteta njemačke trenerske struke, reprezentacija je prošla kroz proces tihe, ali temeljne rekonstrukcije. Kruti sustavi Joachima Löwa zamijenjeni su modernijim, okomitijim i eksplozivnijim nogometom.

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Nagelsmannova Njemačka je tehnički potkovana momčad koja se oslanja na visoki presing i brzi prijenos lopte. Igra se vrti oko dvojice fantazista svjetske klase, Jamala Musiale i Floriana Wirtza, čija sposobnost da djeluju u uskim prostorima i neprestano mijenjaju pozicije predstavlja nerješivu zagonetku za većinu obrana.

Njihovoj kreativnosti podređen je ostatak momčadi, od bočnih igrača poput Joshue Kimmicha i Davida Rauma, koji često ulaze u sredinu terena kako bi stvorili višak, do napadača. Najveći upitnik lebdi nad formom Musiale, koji se vraća nakon teške ozljede gležnja, no njegov nastup bit će ključan za njemačke ambicije. U napadu, ozljedama skloni Kai Havertz prva je opcija, ali alternative poput Tima Kleindiensta i Nicka Woltemadea donose drugačije taktičke mogućnosti. Kvalifikacije su odrađene s određenim poteškoćama, uključujući i poraz od Slovačke, što pokazuje da momčad još uvijek nije nepobjediva. Njemačka je favorit skupine, ali pritisak je ogroman, a svako novo posrtanje bilo bi neoprostivo.

Ekvadorski zid i napadačka enigma

Ekvador na prvenstvo stiže kao jedna od najfascinantnijih priča južnoameričkih kvalifikacija. Završili su kao drugoplasirani, ispred nogometnih sila poput Brazila, Kolumbije i Urugvaja, a sve to unatoč kazni od minus tri boda s kojom su započeli ciklus. Tajna njihova uspjeha leži u granitnoj obrani koju je postavio izbornik Sebastián Beccacece. U osamnaest kvalifikacijskih utakmica primili su samo pet golova, što je nevjerojatan podvig. Beccacece, Argentinac i dugogodišnji pomoćnik Jorgea Sampaolija, stvorio je momčad koja je majstor "marginalnog nogometa" - taktički disciplinirana, borbena i iznimno teška za probiti.

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Njihov stil nije spektakularan, ali je iznimno efikasan. Igraju u formaciji 4-4-2, a sve počinje od obrambene čvrstoće. Mladi stoperski par Willian Pacho i Piero Hincapié već sada spada među najbolje na turniru, a ispred njih djeluje neumorni Moisés Caicedo, motor momčadi i igrač za kojeg se s pravom kaže da je prvi ekvadorski nogometaš svjetske klase. Problem nastaje u napadu. Ekvador je u kvalifikacijama postigao skromnih četrnaest golova, a u jednom su trenutku zabilježili četiri uzastopne utakmice s rezultatom 0:0. Gotovo sav napadački teret pada na leđa veterana Ennera Valencije.

S trideset i šest godina na leđima, kapetan je i dalje njihov najbolji strijelac i čovjek odluke, što potvrđuje i njegovih šest golova na prethodna dva Mundijala. Mladi Kendry Páez, tinejdžerska senzacija, mogao bi biti njihov "x-faktor", ali njegova nedisciplina izvan terena brine stručni stožer. Ekvador je momčad koja se ne boji nikoga i koja je sposobna "ugušiti" i najkreativnije suparnike, a njihova utakmica protiv Obale Bjelokosti vjerojatno će izravno odlučivati o drugom mjestu.

Povratak Afrikanaca

Nakon dvanaest godina izbivanja, Obala Bjelokosti vraća se na svjetsku scenu s velikim zamahom. Slonovi su aktualni prvaci Afrike, a titulu su osvojili na nevjerojatan način. Nakon sramotnog poraza 4:0 od Ekvatorijalne Gvineje u grupnoj fazi domaćeg AFCON-a, izbornik Jean-Louis Gasset je smijenjen, a momčad je preuzeo Emerse Faé, dotadašnji trener U-23 selekcije.

Ono što je uslijedilo je prava nogometna bajka - Faé je probudio momčad i odveo je do finala, gdje su svladali Nigeriju i popeli se na krov Afrike. Taj uspjeh dokazao je da je ovo momčad koja najbolje funkcionira pod pritiskom.

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Faé je uspostavio sustav 4-3-3 koji se oslanja na čvrst vezni red i iznimno brze i tehnički nadarene krilne napadače. Igrači poput Amada Dialla, Simona Adingre i mladog Yana Diomandea predstavljaju stalnu opasnost za suparničke obrane. Srce momčadi je kapetan Franck Kessié, neumorni veznjak koji kontrolira ritam utakmice i predstavlja sponu između obrane i napada.

Njihov put kroz afričke kvalifikacije bio je impresivan - završili su ih neporaženi, s dvadeset i pet postignutih i nula primljenih golova. Ipak, ranjivost su pokazali u obrani od kontranapada, što bi brze momčadi mogle iskoristiti. Obala Bjelokosti posjeduje sirovi talent i fizičku moć da se suprotstavi svima u skupini, no njihov najveći izazov bit će pretvoriti potencijal u konstantu.

Čudesni put najmanje nacije u povijesti

Priča o plasmanu reprezentacije Curaçaa na Svjetsko prvenstvo jedna je od najljepših u povijesti sporta. S populacijom od svega 185 tisuća stanovnika, postali su najmanja država koja je ikada izborila nastup na Mundijalu, nadmašivši rekord Islanda iz 2018. godine.

Njihov uspjeh nije slučajan; rezultat je to dugogodišnjeg rada i strategije koja se oslanja na regrutiranje igrača nizozemskog podrijetla. Kroz kvalifikacije ih je vodio legendarni nizozemski stručnjak Dick Advocaat, koji je uspostavio disciplinu i pobjednički mentalitet. Iako je Advocaat u međuvremenu odstupio, a momčad preuzeo Fred Rutten, temelji su ostali isti.

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Curaçao igra u nizozemskom stilu, preferirajući formaciju 4-3-3, ali su spremni prilagoditi se i igrati pragmatično. Njihova najveća snaga je kohezija i obiteljska atmosfera unutar momčadi. Ključni igrači su braća Bacuna, kapetan Leandro i mlađi Juninho, koji drže konce igre u veznom redu. Bivši igrač Manchester Uniteda, Tahith Chong, donosi prodornost na krilu, pod uvjetom da bude zdrav.

Kvalifikacije su prošli bez poraza, osvojivši svoju CONCACAF skupinu ispred Jamajke i Trinidada i Tobaga, a presudan je bio remi 0:0 u Kingstonu. Za njih je već sam nastup na Svjetskom prvenstvu povijesni uspjeh, no ova momčad je pokazala da ima karakter i da neće biti samo prolaznik. Svaki osvojeni bod bio bi ravan senzaciji.

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Skupina E nudi fascinantan spoj nogometnih kultura. Njemačka je pod pritiskom da dokaže svoj status velesile. Ekvador i Obala Bjelokosti donose fizičku moć i taktičku zrelost, spremni iskoristiti svaku njemačku slabost. Curaçao, s druge strane, igra bez ikakvog imperativa, nošen snom cijele nacije. Upravo ta mješavina čini ovu skupinu jednom od najzanimljivijih u prvoj fazi natjecanja.