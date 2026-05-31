FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI SP-A /

Njemačka deklasirala Finsku i nastavila fenomenalnu formu

Njemačka deklasirala Finsku i nastavila fenomenalnu formu
×
Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Njemačka se nalazi u skupini E zajedno s Ekvadorom, Obalom Bjelokosti i Curaçaom

31.5.2026.
23:30
Sportski.net
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U prijateljskoj utakmici između Njemačke i Finske, koja je poslužila kao priprema za Svjetsko prvenstvo, slavila je momčad Juliana Nagelsmanna rezultatom 4:0.

Za Njemačku je dvaput pogodio Deniz Undav, dok su po jedan pogodak postigli veliki talenti Florian Wirtz i Jamal Musiala. Ova je pobjeda samo nastavak sjajne forme četverostrukog prvaka svijeta, budući da je to bila osma uzastopna pobjeda uz gol-razliku 29:5.

Izbornik Elfa prije susreta naglasio je kako njegova momčad treba graditi pobjednički mentalitet i dodatno podizati samopouzdanje uoči Svjetskog prvenstva, na kojem se nalazi u skupini E zajedno s Ekvadorom, Obalom Bjelokosti i malenom otočnom državom Curaçaom.

Prije samog turnira Njemačku čeka još prijateljska utakmica s domaćinom SAD-om.

Njemačka Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike