Njemačka deklasirala Finsku i nastavila fenomenalnu formu

U prijateljskoj utakmici između Njemačke i Finske, koja je poslužila kao priprema za Svjetsko prvenstvo, slavila je momčad Juliana Nagelsmanna rezultatom 4:0.

Za Njemačku je dvaput pogodio Deniz Undav, dok su po jedan pogodak postigli veliki talenti Florian Wirtz i Jamal Musiala. Ova je pobjeda samo nastavak sjajne forme četverostrukog prvaka svijeta, budući da je to bila osma uzastopna pobjeda uz gol-razliku 29:5.

Izbornik Elfa prije susreta naglasio je kako njegova momčad treba graditi pobjednički mentalitet i dodatno podizati samopouzdanje uoči Svjetskog prvenstva, na kojem se nalazi u skupini E zajedno s Ekvadorom, Obalom Bjelokosti i malenom otočnom državom Curaçaom.

Prije samog turnira Njemačku čeka još prijateljska utakmica s domaćinom SAD-om.