FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUMMIT U KIJEVU /

Plenković i Vučić stigli u Ukrajinu: Jedan potez bi mogao promijeniti obranu Europe

Plenković i Vučić stigli u Ukrajinu: Jedan potez bi mogao promijeniti obranu Europe
×
Foto: Screenshot 'X'/andrii_sybiha

Ursula Von der Leyen sudjelovat će na petom summitu Ukrajine i jugoistočne Europe, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država

15.7.2026.
12:02
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/andrii_sybiha
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković stigao je u Kijev, gdje će sudjelovati na summitu Ukrajina - Jugoistočna Europa i razgovarati o nastavku potpore Ukrajini.

U ukrajinsku prijestolnicu stigli su i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te drugi europski čelnici, među kojima je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Posjet Ursule von der Leyen uvelike će biti usmjeren na proizvodnju dronova, obrambenu suradnju i pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. Sastat će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a ovo je njezin drugi dolazak u Kijev ove godine.

Tijekom prethodnog posjeta krajem veljače Ukrajina je prolazila kroz tešku zimu obilježenu nestancima struje zbog ruskih napada, dok je Mađarska blokirala paket pomoći vrijedan 90 milijardi eura, a pristupni proces bio zaustavljen, prenosi EuroNews.

'Situacija se mijenja'

Situacija je sada drukčija. Paket pomoći provodi se, Ukrajina je otvorila novi pregovarački klaster, a dalekometnim napadima na ruske rafinerije dodatno je opteretila rusko ratno gospodarstvo.

"Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah. Situacija se mijenja", rekla je von der Leyen po dolasku.

Najavila je i nove inicijative za snažnije povezivanje europske i ukrajinske obrambene industrije.

"Europska unija u potpunosti ispunjava svoju ulogu, uključujući naš zajam od 90 milijardi eura. U Ukrajini ću predstaviti nove inicijative za dublje povezivanje naših obrambenih industrija", dodala je.

Poseban naglasak bit će na sporazumu o dronovima, koji bi Ukrajini omogućio pristup europskim proizvodnim kapacitetima, dok bi se Europa koristila ukrajinskim tehnološkim znanjem i ratnim iskustvom. Među mogućim novostima spominje se i skladištenje ukrajinskih dronova na području Europske unije.

Zelenski će tijekom posjeta von der Leyen odlikovati novouspostavljenim Redom Europe, namijenjenim osobama koje pridonose obrani ukrajinske neovisnosti i približavanju zemlje članstvu u Europskoj uniji.

Von der Leyen sudjelovat će i na petom summitu Ukrajine i jugoistočne Europe, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država.

SummitKijevUrsula Von Der LeyenAndrej PlenkovićUkrajinaPomoć
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike