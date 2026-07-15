Plenković i Vučić stigli u Ukrajinu: Jedan potez bi mogao promijeniti obranu Europe

Premijer Andrej Plenković stigao je u Kijev, gdje će sudjelovati na summitu Ukrajina - Jugoistočna Europa i razgovarati o nastavku potpore Ukrajini.

U ukrajinsku prijestolnicu stigli su i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te drugi europski čelnici, među kojima je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Posjet Ursule von der Leyen uvelike će biti usmjeren na proizvodnju dronova, obrambenu suradnju i pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. Sastat će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a ovo je njezin drugi dolazak u Kijev ove godine.

Kyiv welcomes esteemed high-level guests on Ukraine’s Statehood Day.



President of the EU Commission @vonderleyen and leaders of Southeast Europe will meet with President @ZelenskyyUA for productive talks.



We will hold the Fifth Ukraine–Southeast Europe Summit to reaffirm our… pic.twitter.com/I3KGyJzeqw — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 15, 2026

Tijekom prethodnog posjeta krajem veljače Ukrajina je prolazila kroz tešku zimu obilježenu nestancima struje zbog ruskih napada, dok je Mađarska blokirala paket pomoći vrijedan 90 milijardi eura, a pristupni proces bio zaustavljen, prenosi EuroNews.

'Situacija se mijenja'

Situacija je sada drukčija. Paket pomoći provodi se, Ukrajina je otvorila novi pregovarački klaster, a dalekometnim napadima na ruske rafinerije dodatno je opteretila rusko ratno gospodarstvo.

"Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah. Situacija se mijenja", rekla je von der Leyen po dolasku.

Najavila je i nove inicijative za snažnije povezivanje europske i ukrajinske obrambene industrije.

"Europska unija u potpunosti ispunjava svoju ulogu, uključujući naš zajam od 90 milijardi eura. U Ukrajini ću predstaviti nove inicijative za dublje povezivanje naših obrambenih industrija", dodala je.

Poseban naglasak bit će na sporazumu o dronovima, koji bi Ukrajini omogućio pristup europskim proizvodnim kapacitetima, dok bi se Europa koristila ukrajinskim tehnološkim znanjem i ratnim iskustvom. Među mogućim novostima spominje se i skladištenje ukrajinskih dronova na području Europske unije.

Zelenski će tijekom posjeta von der Leyen odlikovati novouspostavljenim Redom Europe, namijenjenim osobama koje pridonose obrani ukrajinske neovisnosti i približavanju zemlje članstvu u Europskoj uniji.

Von der Leyen sudjelovat će i na petom summitu Ukrajine i jugoistočne Europe, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država.