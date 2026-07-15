Plenković i Vučić stigli u Ukrajinu: Jedan potez bi mogao promijeniti obranu Europe
Ursula Von der Leyen sudjelovat će na petom summitu Ukrajine i jugoistočne Europe, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država
Premijer Andrej Plenković stigao je u Kijev, gdje će sudjelovati na summitu Ukrajina - Jugoistočna Europa i razgovarati o nastavku potpore Ukrajini.
U ukrajinsku prijestolnicu stigli su i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te drugi europski čelnici, među kojima je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Posjet Ursule von der Leyen uvelike će biti usmjeren na proizvodnju dronova, obrambenu suradnju i pristupanje Ukrajine Europskoj uniji. Sastat će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a ovo je njezin drugi dolazak u Kijev ove godine.
Tijekom prethodnog posjeta krajem veljače Ukrajina je prolazila kroz tešku zimu obilježenu nestancima struje zbog ruskih napada, dok je Mađarska blokirala paket pomoći vrijedan 90 milijardi eura, a pristupni proces bio zaustavljen, prenosi EuroNews.
'Situacija se mijenja'
Situacija je sada drukčija. Paket pomoći provodi se, Ukrajina je otvorila novi pregovarački klaster, a dalekometnim napadima na ruske rafinerije dodatno je opteretila rusko ratno gospodarstvo.
"Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah. Situacija se mijenja", rekla je von der Leyen po dolasku.
Najavila je i nove inicijative za snažnije povezivanje europske i ukrajinske obrambene industrije.
"Europska unija u potpunosti ispunjava svoju ulogu, uključujući naš zajam od 90 milijardi eura. U Ukrajini ću predstaviti nove inicijative za dublje povezivanje naših obrambenih industrija", dodala je.
Poseban naglasak bit će na sporazumu o dronovima, koji bi Ukrajini omogućio pristup europskim proizvodnim kapacitetima, dok bi se Europa koristila ukrajinskim tehnološkim znanjem i ratnim iskustvom. Među mogućim novostima spominje se i skladištenje ukrajinskih dronova na području Europske unije.
Zelenski će tijekom posjeta von der Leyen odlikovati novouspostavljenim Redom Europe, namijenjenim osobama koje pridonose obrani ukrajinske neovisnosti i približavanju zemlje članstvu u Europskoj uniji.
Von der Leyen sudjelovat će i na petom summitu Ukrajine i jugoistočne Europe, zajedno s čelnicima Hrvatske, Moldavije, Rumunjske i drugih država.