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PORUKA IZ PARIZA /

Europa pokazala vojnu snagu, Washington šuti: Plenković nastavlja put prema Kijevu

Nakon dva dana razgovora o Ukrajini u Parizu, politički fokus sada se premješta u Kijev

14.7.2026.
20:19
RTL Danas
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Pariz je danas bio u znaku velikog vojnog mimohoda povodom Dana pada Bastilje. U povorci je sudjelovalo gotovo 6800 vojnika, a uz francuske snage predstavili su se i pripadnici država članica Koalicije voljnih te ukrajinski vojnici.

Hrvatsku su predstavljali pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, koji su bili među prvim stranim postrojbama u koloni. "Predstavljati našu odoru u stranoj zemlji stvarno nam je velika čast", rekao je zapovjednik ATJ-a Lučko Mate Bilobrk.

Ovogodišnji mimohod bio je snažno obilježen porukama potpore Ukrajini i jačanja europskih obrambenih sposobnosti. U svečanoj loži bili su brojni europski čelnici, među njima i hrvatski premijer Andrej Plenković, dok su cijeli događaj pratile iznimno stroge mjere sigurnosti.

Reakcija Washingtona

Iz Washingtona zasad nema reakcija na vojni mimohod, a američka vojska nije sudjelovala, iako su na Elizejskim poljanama bile prisutne druge francuske saveznice.

Razlog izostanka američkih snaga nije jasno objašnjen, no jedna od glavnih poruka mimohoda bila je da Europa mora biti sposobna djelovati samostalnije kada je riječ o obrani i američkoj pomoći.

"Američki predsjednik Donald Trump u svom je prvom mandatu 2017. sudjelovao na francuskom mimohodu, no sada reakcija iz Washingtona nema", izvijestila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić.

Reakcija Moskve stigla je još uoči sastanka Koalicije voljnih. Ruske vlasti poručile su da je riječ o okupljanju zemalja neprijateljski orijentiranih prema Rusiji, a posebno se protive mogućnosti raspoređivanja europskih vojnih snaga u Ukrajini nakon završetka rata radi očuvanja trajnog mira.

Premijer putuje u Kijev

Premijer Andrej Plenković iz Pariza putuje u Kijev, gdje će se održati novi sastanak inicijative Ukrajine i zemalja jugoistoka Europe.

"Ideja je pomoći Ukrajini dok traje rat, kroz naoružanje i financijsku pomoć, ali i nakon završetka sukoba, primjerice u razminiranju. Te zemlje žele pomoći Ukrajini i na njezinu putu prema Europskoj uniji", objasnila je RTL-ova reporteka.

Zaključila je da se, nakon dva dana tijekom kojih je u Parizu fokus bio na Ukrajini, isti fokus sada seli u Kijev.

Rtl DanasParizKoalicija VoljnihAtj LučkoAndrej Plenković
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