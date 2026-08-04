Bivša hrvatska olimpijka dala vrijedan savjet: 'Život me odveo u nekom drugom smjeru'

Bivša hrvatska olimpijka u skijaškom trčanju Vedrana Malec gošća je ovotjednog izdanja specijala Net.hr-a Karijera nakon karijere u kojemu je otvoreno progovorila o pogledima na vlastiti sportski put, uspjesima kojih je tek s vremenom postala svjesna, odluci o prekidu karijere te je dala vrijedne savjete aktivnim sportašima.

Na početku razgovora Malec se prisjetila svoje sportske karijere, tijekom koje je tri puta nastupila na Zimskim olimpijskim igrama, u Sočiju 2014., Pjongčangu 2018. te Pekingu 2022. godine.

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"Moram reći da sam zadovoljna s karijerom. Skijaško trčanje nije sport koji je u Hrvatskoj niti nešto poznat niti popularan, tako da uopće tri puta se kvalificirati za Olimpijske igre, mislim da je to izuzetno veliki uspjeh. I moram priznati, sad kad je prošlo par godina od svega toga, da na to gledam možda čak i s većim ponosom nego u tom trenu dok se to sve odvijalo. Nekad mi je to bilo skroz normalno, ali kad se sjetim koliko je teško to ostvariti, mislim da sam ostvarila stvarno jednu jako lijepu karijeru, posebno za jednu državu u kojoj, kažem, taj sport niti je poznat, niti je popularan, niti ima snijega", izjavila je Vedrana Malec.

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Karijeru je završila prije četiri godine, nakon nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Opisala nam je da je odluka o prekidu došla prirodno:

"Kad sam se odlučila da je to to, jednostavno sam osjećala da je meni dosta. I nisam imala neki sad preteški problem s time da stanem. Moje tijelo je reklo da mu je dosta, ja sam ga poslušala. A što se tiče tog prijelaza, uvijek sam slušala od drugih sportaša koliko je ta tranzicija i teška i što se sve prolazi, ali nekako sam bila uvjerena da će kod mene to biti okej. Iz razloga što sam kroz cijelu sportsku karijeru radila neke dodatne stvari na obrazovanju, kroz neke male posliće sam pokušavala, tako da sam neko iskustvo imala. Iako moram priznati da jesam osjetila neku krizu u tom trenu, kad sam shvatila da sada stvarno počinjem raditi, da život koji sam poznavala do tad više ne postoji. Ali vrlo brzo sam se nekako preslikala na taj novi način života."

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Na pitanje žali li za ičime iz svoje sportske karijere, Malec je dala jasan odgovor.

"Moram priznati da ne. Ja sam većinu svojih nekih ciljeva ostvarila, što se tiče i nekih životnih. Nekako sve ide svojim tokom, tako da, eto, ne mogu reći da žalim za nečim", rekla je.

Nakon aktivne sportske karijere Vedrana Malec, novinarka po struci, trenutačno je event menadžer u organizaciji sportskih projekata i evenata.

"Završila sam novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Nešto sam još kroz sportsku karijeru bila u novinarstvu i time se bavila nešto malo koliko sam stizala. Ali, eto, nakon karijere me život odveo u nekom drugom smjeru. Nekako sam se okrenula nekim drugim stvarima, a igrom slučaja ili ne ostala sam vezana uz sport. Definitivno sam dio Komisije sportaša u Hrvatskom olimpijskom odboru još uvijek i u ovom mandatu. Od prošle godine sam postala predsjednica Komisije za dual karijeru u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora, što me posebno veseli jer mislim da je taj dual karijera i obrazovanje tijekom karijere izuzetno važno i da je to važno promovirati mlađima, a poslije karijere sam u Ministarstvu turizma i sporta radila na europskim projektima i isto tako zalažući se za dual karijeru i obrazovanje mladih kroz sport", rekla je pa za kraj poslala poruku aktivnim sportašima za "život nakon karijere" koji sve čeka.

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"Važno je kroz cijelu sportsku karijeru, naravno, biti posvećen sportu, ali paralelno razmišljati i o tom nekom drugom životu jer nikad ne znaš u kojem trenu se može dogoditi neka ozljeda, neka situacija gdje će tvoja sportska karijera stati. Mislim da je važno imati neke druge vještine, osim tih nekih koje razvijamo kroz sport. A i da je važno imati svjesnost, tako da mislim da prije svega treba početi, možda, o tome razmišljati, o toj nekoj karijeri nakon karijere, već puno ranije. Mislim da danas postoji milijun mogućnosti i alata da se paralelno gura i jedno i drugo, a s druge strane imati nešto drugo u mislima osim samog sporta izuzetno je korisno, tako da je ponekad neka distrakcija vezana uz druge stvari korisna." zaključila je.