Željka i Tomislav grade turizam zbog kojeg se ljudi vraćaju

Upravo na toj ideji svoje poslovanje grade Željka Frančeski i Tomislav Krčelić, dvoje poduzetnika iz potpuno različitih svjetova koje, uz pristup poslovanju, povezuje i Uplift akademija, edukativni program za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Krenula je od klasične obrade kamena, a onda shvatila da je iskustvo vrjednije od proizvoda

Željka Frančeski dolazi s Brača, otoka na kojem je kamen dio identiteta mjesta i ljudi. Kao majstorica klesarica i vlasnica umjetničkog obrta Kameni otok posljednjih godina razvija posao koji daleko nadilazi klasičnu izradu suvenira.

„Krenula sam od klasične obrade kamena i izrade poklona za prijatelje i obitelj. Nakon rođenja kćeri otvorila sam svoj obrt i krenula u izradu suvenira, ali vrlo brzo sam shvatila da osim suvenira moji proizvodi imaju predivnu funkcionalnu i uporabnu vrijednost“, objašnjava Željka, polaznica pete sezone Uplift akademije.

Danas izrađuje uporabne i dekorativne predmete, nakit i sakralne proizvode od bračkog kamena, ali paralelno razvija i radionice te iskustvene ture u kojima posjetitelji mogu sami obrađivati kamen i kući ponijeti ono što su izradili vlastitim rukama.

„Tada sam shvatila da je iskustvo često vrjednije od samog proizvoda i da se upravo tu krije ogroman potencijal za razvoj kulturnog turizma“, kaže.

Upravo taj spoj baštine, edukacije i suvremenog pristupa postao je temelj njezina poslovnog razvoja. Željka ne želi da tradicijski zanat ostane zatvoren u prošlosti.

„Smatram da je baštinu moguće očuvati samo ako je činimo živom i dostupnom, a ne zatvorenom u vitrinama“, ističe.

Zato uz ručni rad koristi i suvremene tehnologije poput CNC obrade kamena, razvija edukativne programe za djecu i škole te radi na dugoročnoj ideji kulturno-turističkog i edukativnog centra posvećenog bračkom klesarstvu.

Od kiteboardinga želi napraviti pravu turističku senzaciju u Hrvatskoj

Tomislav Krčelić svoju je poslovnu priču također izgradio na moru, no ne u umjetnosti, koliko u sportu, i to onom koji posljednjih godina postaje sve popularniji među ljubiteljima aktivnog odmora. Magistar kineziologije i vlasnik obrta FootLoose SurfClub već sedam godina radi u području poduke kiteboardinga, a danas razvija vlastiti centar u Vignju na Pelješcu.

„Nakon položene licence skupljao sam radna iskustva po raznim centrima u svijetu i Hrvatskoj te je sljedeći korak bio pokušati nešto samostalno“, objašnjava Tomislav.

Sve je počelo tijekom studija, kada je kiteboarding bio studentski hobi. No vrlo brzo postalo je jasno da sport ima ozbiljan turistički potencijal.

„Uvidio sam koliko zapravo taj sport pridonosi ljetnom turizmu u Hrvatskoj“, kaže Tomislav.

Njegov projekt FootLoose Kiteboarding danas objedinjuje školu kiteboardinga, najam opreme i organizaciju izleta, ali ono što posebno želi graditi jest zajednica ljudi koji dijele istu strast prema sportu i boravku na otvorenom.

„Cilj je imati vlastiti centar u kojem će se klijenti, a kasnije prijatelji, osjećati ugodno i uvijek vraćati“, kaže.

I upravo je to ono što povezuje njegovu priču sa Željkinom. Oboje grade turizam temeljen na iskustvu, sudjelovanju i emociji, a ne samo na prodaji proizvoda ili usluge. Oboje ističu i koliko im je važan osobni odnos s ljudima. Željka kroz radionice želi približiti brački kamen novim generacijama i pokazati da tradicija može živjeti suvremeno, dok Tomislav želi stvoriti mjesto kojem se ljudi vraćaju zbog atmosfere i osjećaja pripadnosti. Na Uplift akademiju su došli tražeći jasnije razumijevanje okvira za razvoj svojih biznisa, a program im je u tome, kažu, znatno pomogao.

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