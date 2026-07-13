U Parizu se priprema poruka za Putina, donosimo detalje: 'Time će pokazati svoju snagu'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu je okupio čelnike država članica Koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Razgovarali su o nastavku pomoći Ukrajini, sigurnosnim jamstvima i mogućim zajedničkim vojnim aktivnostima nakon završetka rata.

"Cijenimo slobodu i pravdu, ali spremni smo se boriti da ih obranimo", poručio je Macron.

Francuska prijestolnica istodobno se priprema i za sutrašnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, na kojem će sudjelovati i pripadnici hrvatske Antiterorističke jedinice Lučko.

Sve iz Pariza prati reporterka RTL-a Katarina Brečić, koja prenosi detalje sa sastanka Koalicije voljnih i priprema za sutrašnji vojni mimohod.

Sastanak je potrajao oko sat vremena dulje nego što je bilo planirano. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasnio je na početak, a sudionici su se, prema svemu sudeći, u raspravi zadržali dulje od predviđenog.

Jedna od glavnih tema bila su sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon završetka rata.

"Plan je rasporediti europske vojne snage u Ukrajini kako bi se osigurao trajan mir", izvijestila je Brečić.

Premijer Plenković iza zatvorenih je vrata poručio da Hrvatska nije vojna članica Koalicije voljnih, ali da je spremna bilateralno pomagati Ukrajini na temelju iskustava iz Domovinskog rata.

Riječ je, među ostalim, o razminiranju, skrbi za ratne veterane i iskustvu mirne reintegracije. Plenković je najavio i da će Hrvatska idućeg tjedna u Bruxellesu snažno poduprijeti 21. paket sankcija protiv Rusije.

Najveći vojni mimohod dosad

Pariz se istodobno priprema za vojni mimohod na kojem će biti 15 posto više vojnika i sudionika te 30 posto više vozila nego ranije.

"Bit će to najveći vojni mimohod u Francuskoj dosad. Neće biti samo simboličan, nego bi trebao pokazati snagu saveznika", prenijela je reporterka.

Macron posljednjih dana naglašava da pojedine europske države same nisu dovoljno snažne te da je upravo zato važno zajedništvo saveznika.

Sigurnosne mjere u Parizu iznimno su stroge. Za sigurnost tijekom mimohoda brinut će oko 7000 policajaca. Zatvorene su brojne postaje podzemne željeznice, a građani koji žele pratiti paradu moraju imati poseban QR kod.

Policija je u pojačanoj pripravnosti i zbog polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske, nakon koje se strahuje od mogućih nereda.