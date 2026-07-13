Uginuo je Franz, ponos ATJ Lučko: Pročitajte dirljivu oproštajnu poruku njegovog policajca

Uginuo je Franz, pas iz Antiterorističke jedinice Lučko, dugogodišnji partner policajca Danijela Barišića. Njemački ovčar, koji je prije devet godina iz azila Dumovec stigao među policijace, tijekom službe je izrastao u jednog od najboljih službenih pasa hrvatske policije, sudjelujući u brojnim zadaćama, pokaznim vježbama, obukama i edukacijama.

Franz i njegov vodič godinama su činili nerazdvojan tim. Zajedno su prošli tisuće kilometara, radili s različitim policijskim postrojbama te izgradili odnos koji je daleko nadilazio službenu dužnost.

Nakon završetka službe, posljednje dane života Franz je proveo u obiteljskom domu, okružen ljubavlju svoje obitelji.

Nježni div

Od svog četveronožnog partnera Barišić se oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, koju prenosimo u cijelosti:

"Prije devet godina ušao si u moj život kao pas iz azila Dumovec. Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner.

Zajedno smo prošli gotovo sve: bezbrojne pokazne vježbe, rad s raznim jedinicama policije, brojne tečajeve i edukacije. Prošli smo tisuće kilometara i zajedno dijelili trenutke koje riječima nije moguće opisati.

Na terenu si bio zvijer – neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Davao si sve od sebe i nikada nisi odustajao. Znao sam da ćeš za mene napraviti sve, baš kao što bih i ja učinio sve za tebe.

Ali iza te snage skrivao se moj nježni div.

Foto: screenshot instagram, k9_academy_croatia

Kod kuće si bio sasvim drugačiji. Volio si duge šetnje sa mnom i drugim psima, kupanje, maženje i svaki trenutak proveden s obitelji. Obožavao si svakog člana moga doma i jednako si bio voljen od svih nas. Nisi bio samo službeni pas – bio si prijatelj, član obitelji i duša našeg doma.

Najviše me tješi to što svoje posljednje dane nisi proveo u boksu, nego u svom domu, okružen ljubavlju, pažnjom i ljudima koji su te voljeli svim srcem. Nakon svega što si dao meni, policiji i svima koji su te upoznali, to si više nego zaslužio.

Franz, hvala ti na svakom spašenom trenutku, svakom uspješno odrađenom zadatku, svakom kilometru koji smo prošli zajedno i svakom pogledu koji je govorio više od riječi. Hvala ti što si me naučio što znače odanost, povjerenje i bezuvjetna ljubav.

Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe.

Nadam se da sada trčiš slobodno, bez boli, negdje preko dugine livade. A jednoga dana, kada se ponovno sretnemo, vjerujem da ćeš me dočekati onako kako si to uvijek radio – veselo mašući repom, spreman za još jednu zajedničku šetnju.

Zbogom, moj Franz. Hvala ti za sve. Voljet ću te i nositi u svom srcu dok god živim."