Oluja poremetila planove Španjolske i Argentine dan uoči finala

Posljednji trening nogometne reprezentacije Španjolske uoči finala Svjetskog prvenstva s Argentinom otkazan je zbog olujnog nevremena i opasnosti od udara gromova, priopćili su Međunarodni nogometni savez (FIFA) i Španjolski nogometni savez (RFEF).

Trening je trebao biti održan u trening-centru u New Jerseyju, no neposredno prije izlaska reprezentacije na teren FIFA je zbog upozorenja na grmljavinsko nevrijeme naredila prekid svih aktivnosti na otvorenom i povratak igrača, stručnog stožera i predstavnika medija u zatvorene prostore.

Prema sigurnosnom protokolu koji se primjenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama, aktivnosti na otvorenom mogu se nastaviti tek nakon najmanje 30 minuta od posljednjeg zabilježenog udara groma. Kako se nevrijeme nije smirivalo, FIFA je najprije pokušala pronaći novi termin za održavanje treninga, no ubrzo je donijela odluku o njegovu otkazivanju.

Španjolski nogometni savez priopćio je da su reprezentativci umjesto rada na travnjaku odradili aktivacijski trening u zatvorenim prostorijama trening-centra, u skladu sa sigurnosnim protokolima.

Zbog istih vremenskih uvjeta bio je upitan i trening argentinske reprezentacije. Momčad izbornika Lionela Scalonija također je morala pričekati poboljšanje vremena u zatvorenim prostorijama, no nakon što je oluja oslabila i nadležne službe dale odobrenje, Argentinci su ipak odradili planirani trening na otvorenom.

Nevrijeme je zahvatilo područje stadiona MetLife u East Rutherfordu, na kojem će se igrati finale. Policija savezne države New Jersey svim je osobama na stadionu i njegovoj okolici putem sustava za hitno obavještavanje poslala upozorenje da napuste otvorene tribine i potraže zaklon unutar stadiona zbog opasnosti od udara groma.

Meteorološke službe pratile su razvoj olujnog sustava tijekom cijelog prijepodneva, a organizatori su istaknuli da će se sve aktivnosti i dalje provoditi u skladu sa sigurnosnim protokolima kako bi se zaštitili igrači, službene osobe i gledatelji.