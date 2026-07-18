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Engleska zvijezda dolazi u Chelsea za rekordan iznos

Engleska zvijezda dolazi u Chelsea za rekordan iznos
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Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Klub iz Birminghama prihvatio je, za njih, rekordnu ponudu od 117 milijuna funti

18.7.2026.
21:45
Sportski.net
Nick Potts/PA Images/Profimedia
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Engleski reprezentativac Morgan Rogers ostvarit će najveći premijerligaški transfer ovoga ljeta. Aston Villa prodat će ga u Chelsea za vrtoglavu cifru, piše SunSport.

Klub iz Birminghama prihvatio je, za njih, rekordnu ponudu od 117 milijuna funti (137 milijuna eura) od londonskog velikana Chelseaja. Iako je Arsenal do nedavno bio najozbiljniji interesent, u svojem stilu je uletio Chelsea i izuo Aston Villu iz cipela ponudom koju nisu mogli odbiti.

Sve je dogovoreno između dva kluba kao i igrača i Rogers bi trebao već u ponedjeljak, po povratku sa Svjetskog prvenstva, odraditi medicinski pregled u Londonu. Engleski mediji javljaju kako je Rogers impresioniran vizijom novog trenera Chelseaja, Xabija Alonsa

Rogers će za koji dan napuniti 24 godine. U veljači 2024. je iz Middlesbrougha za 9.4 milijuna eura stigao u Aston Villu, a sada će za petnaest puta veći iznos prijeći u Chelsea. Prošla sezona bila je odlična za ovog ofenzivnog veznjaka. U 37 utakmica u Premier ligi zabio je 10 golova i sedam puta asistirao. 

Za Englesku je upisao 21 nastup i zabio jedan gol. Rogers može igrati oba krila, kao i napadača i desetku, a Xabi Alonso će sigurno znati kako ga najbolje iskoristiti.

Aston VillaChelseaPremier Liga
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