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POJAČANJE ZA MOURINHA /

'Kraljevi' bacili udicu: Dovode najskupljeg Argentinca svih vremena?

'Kraljevi' bacili udicu: Dovode najskupljeg Argentinca svih vremena?
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Foto: Grzegorz Wajda/SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

Enzo je u Chelsea stigao 2023. i od tada je za londonski klub odigrao 169 utakmicu i zabio 31 pogodak

24.6.2026.
11:47
Hina
Grzegorz Wajda/SOPA Images/Sipa Press/Profimedia
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Real Madrid namjerava započeti pregovore s Chelseajem o transferu argentinskog reprezentativnog veznjaka Enza Fernandeza (25), objavili su španjolski mediji.

"Kraljevski klub" je tako odlučio nakon što je Bayern odbio razgovarati o prodaji francuskog reprezentativca Michaela Olisea, koji igra u životnoj formi. 

Kad su u pitanju pojačanja u veznom redu Real se je raspitivao i o West Hamovu nogometašu Mateusu Fernándesu (21) i reprezentativcu Maroka Ayyoubu Bouaddiju, 18-godišnjem veznjaku Lillea. Fernándes preferira odlazak u Tottenham, gdje bi imao više prostora za igrački razvoj, dok Bouaddi nije profil veznjaka kakvog traži Jose Mourinho.

Portugalski stručnjak traži veznjaka dokazane vrijednosti na najvišoj razini nogometne igre, te zato preferira Enza Fernandeza, koji je prošle sezone ubilježio 15 golova i sedam asistencija u dresu Chelseaja. 

Argentinski nogometaš je u Chelsea stigao u siječnju 2023. iz Benfice u transferu vrijednom 121 milijun eura. Za argentinsku reprezentaciju je u 44 nastupa upisao šest golova i isto toliko asistencija. 

Real MadridEnzo FernandezChelsea
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