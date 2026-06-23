Ni 150 milijuna nije dovoljno! Alvarez pokrenuo novi kaos na tržištu

Julian Alvarez želi napustiti Atletico Madrid i ovog ljeta napraviti veliki transfer. Argentinski napadač, za kojeg su zainteresirani Arsenal, Barcelona i Real Madrid, poručio je kako želi ostvariti svoj nogometni san i zaigrati u klubu koji se redovito bori za trofeje.

Atletico ga je 2024. doveo iz Manchester Cityja za 75 milijuna eura. U dvije sezone upisao je 49 golova i 17 asistencija u 106 nastupa, ali nije osvojio nijedan naslov, što je jedan od glavnih razloga njegove želje za odlaskom.

Nakon pobjede Argentine nad Austrijom na Svjetskom prvenstvu, Alvarez je priznao da je razgovarao s vodstvom Atletica te da smatra kako bi rastanak bio najbolje rješenje za obje strane. Ipak, naglasio je da se konkretni pregovori vjerojatno neće voditi dok traje turnir.

Najviše se spominje Barcelona, no Atletico odbacuje mogućnost prodaje. Klub je već odbio jednu ponudu Katalonaca te poručuje da će Alvarez otići samo ako netko aktivira otkupnu klauzulu od 500 milijuna eura. Španjolski mediji ranije su pisali da bi ga Atletico pustio za 150 milijuna eura, ali iz kluba su to demantirali.

Napetosti između Atletica, Barcelone i Reala dodatno su porasle posljednjih mjeseci kroz međusobna prepucavanja na društvenim mrežama i javna priopćenja. Unatoč tome, Alvarezova budućnost ostaje jedna od glavnih tema ljetnog prijelaznog roka.