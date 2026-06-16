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Engleski izbornik povukao posljednji potez prije Hrvatske: Pozvao igrača s tek jednim nastupom

Engleski izbornik povukao posljednji potez prije Hrvatske: Pozvao igrača s tek jednim nastupom
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Prema pravilima Fife, reprezentacije mogu 24 sata prije prve utakmice napraviti zamjenu u konačnom popisu igrača za svjetsko prvenstvo

16.6.2026.
16:49
Hina
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Branič Chelseaja Trevoh Chalobah (26) priključit će se engleskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što su liječnici utvrdili da Tino Livramento (23) zbog ozljede mišića potkoljenice neće moći zaigrati na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Chalobah, koji je samo jednom nastupio za "Gordi Albion", otputovat će u reprezentativni kamp u Kansas Cityju, dok ostatak momčadi putuje u Dallas gdje u srijedu Engleska protiv Hrvatske igra prvu utakmicu na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku, objavio je  u utorak Engleski nogometni savez.

Prema pravilima Fife, reprezentacije mogu 24 sata prije prve utakmice napraviti zamjenu u konačnom popisu igrača za svjetsko prvenstvo ako je u pitanju značajnija ozljeda nekog nogometaša. 

Livramento, desni branič Newcastlea, ozlijedio se je na treningu u nedjelju. No, njegov nastup na svjetskom prvenstvu već je bio pod upitnikom, jer je zbog ozljede bedrenog mišića propustio posljednjih pet tjedana klupske sezone. No, izbornik Thomas Tuchel ipak ga je poveo na svjetsko prvenstvo. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.ChelseaThomas TuchelEngleskaHrvatska
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