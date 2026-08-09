Putin bi mogao napasti NATO? Postoji popis meta, prijeti i ekstremni scenarij

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi u sljedećih nekoliko godina pokušati testirati odlučnost NATO-a ograničenim napadom na neku od članica Saveza, objavili su u subotu američki mediji, javlja agencija dpa.

Mediji poput Wall Street Journala i CNN-a pozivaju se na izvješća američkih obavještajnih službi koja ukazuju na moguće scenarije, od ruskoga kibernetičkog napada do manjeg vojnog upada u neku članicu NATO-a.

Prema informacijama Wall Street Journala, Sjedinjene Države ranije su smatrale da Putin ne bi želio izazivati članicu NATO-a dok istodobno vodi rat protiv Ukrajine.

Ekstremni scenarij

Međutim, američki dužnosnici rekli su listu da se ta procjena ove godine promijenila. Cilj mogućeg Putinova napada na članicu NATO-a tijekom rata u Ukrajini bio bi podijeliti Savez.

List također navodi da bi jedan od mogućih scenarija bilo slanje vojnika u neoznačenim uniformama radi zauzimanja teritorija. Vjerojatnost takvog ekstremnog scenarija - vojnog upada na područje istočnog krila NATO-a - i dalje je mala, ali s vremenom raste, objavio je list. Procijenjeni vremenski okvir za moguće napade kreće se od ove jeseni do 2029. godine.

Prema informacijama CNN-a, najvjerojatnije mete bilo kakva napada, bez obzira na njegovu prirodu, bile bi baltičke države ili Poljska.

Litavska vlada nedavno je objavila da njezina vojna obavještajna služba raspolaže informacijama prema kojima bi Moskva mogla razmatrati napade na ključnu infrastrukturu u baltičkim državama koristeći ukrajinske dronove u tim napadima.