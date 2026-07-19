Na Svetog Iliju traži se ljubav: Velika Kopanica čuva običaj star generacijama

'TRAŽI SE ĐUVEGIJA' /

U Velikoj Kopanici održana je zanimljiva manifestacija posvećena ljubavi, tradiciji i pronalasku životnog partnera, a njezin naziv odmah privlači pažnju – 'Vidjet će se na svetog Iliju koja cura ima đuvegiju'.

Na događanju su se okupili mladi koji vjeruju da ljubav dolazi kada joj se čovjek najmanje nada, a sudionici su otkrili kakve osobine traže kod budućih partnera.

Na pitanje kakvog bi muškarca trebala imati prava djevojka, jedna od sudionica istaknula je da su najvažnije karakterne osobine. 'Jedan pravi đuvegija mora biti dobar, pošten, marljiv. Nije loše ako je oku ugodan, ali to toliko nije bitno za sretan život', rekla je.

Ni mladići nisu skrivali što očekuju od buduće supruge. Istaknuli su da su povjerenje i poštenje temelj svake veze. 'Mlada isto tako treba da bude poštena i da jedno drugome vjerujemo. Ja bih stvarno htio reći da imam tu sreću. Imam najljepšu mladu u okolici i evo, neće nas nikada ništa rastaviti', rekao je jedan od sudionika.

U izboru životnog partnera važnu ulogu, prema riječima sudionika, imaju i obitelji. Posebno se ističe važnost odgoja i vrijednosti iz kojih osoba dolazi. 'Svekrva kaže da je najvažnije da je mlada iz čestite kuće jer u takvu kuću ide', poručila je jedna od sudionica.

'Srce veliko ko kuća'

Manifestacija je ove godine bila posebno svečana jer je održana 25. jubilarna smotra, a domaćini iz Kulturno-umjetničkog društva Velika Kopanica obilježili su i velikih 125 godina postojanja društva.

Predsjednik KUD-a Velika Kopanica, Goran Šinko, istaknuo je zadovoljstvo odazivom posjetitelja i gostujućih društava koja su svojim nastupima obogatila program.

'Naravno da smo zadovoljni. Ove godine smo proslavili 125 godina KUD-a i 25 godina naše smotre. Srce je veliko ko kuća', rekao je Šinko.

Govoreći o budućnosti društva, istaknuo je kako su prioriteti nastavak rada, okupljanje mladih i očuvanje tradicije.