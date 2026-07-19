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LJUBAVNA PRIČA /

Sjećate ih se? Prvi su par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo

Sjećate ih se? Prvi su par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo
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Foto: RTL

Od prvog pogleda na TV-u do prave slavonske svadbe s 400 uzvanika, Mato i Nikolina godinama nakon ljubavi u showu i dalje žive sretno

19.7.2026.
13:43
Hot.hr
RTL
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Jedna od najpopularnijih RTL-ovih emisija, „Ljubav je na selu“, tijekom godina spojila je mnoge parove. Jedan od njih bili su Mato Smolčič iz Retkovcaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane pokraj Zagreba. Sve je počelo kada je Nikolina s majkom gledala emisiju i ugledala Matu na ekranu.

Sjećate ih se? Prvi su par koji je spojila 'Ljubav je na selu', a odmah su očarali jedno drugo
Foto: RTL

Prava slavonska svadba

"On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", rekla je tada majci. Nije znala da će njezine riječi postati istina i to zahvaljujući vlastitoj inicijativi u emisiji. Pet mjeseci nakon što je vidjela farmera na TV-u, Nikolina ga je napokon odlučila nazvati. Mato u emisiji nije kliknuo s nijednom kandidatkinjom, ali Nikolina mu se odmah svidjela. Prvih mjesec dana čuli su se preko telefona, a onda su se počeli viđati. Posjećivali su se međusobno uvijek kada su mogli, a nakon sedam mjeseci veze su se vjenčali.

"Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", ispričala je tada Nikolina, koja je brzo nakon vjenčanja rodila prvo dijete, kćer Ljubicu. Obitelj se nakon toga još širila, a ove lijepe priče ne bi bilo bez „Ljubav je na selu“.

Ljubav Je Na SeluLjubav
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