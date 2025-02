SLAVONSKA TRADICIJA / Svečana povorka pokladnih jahača: 'Danas je imati konja čast, ponos i dika'

Šokci kažu kako bez svojih konja ne bi mogli živjeti. 'Ne, ne, vjerujte ne, onaj vrisak kad dođem s njive umoran s traktora, onaj vrisak iz štale, on mene čeka to je nešto, to vam ja ne mogu opisati', kaže Mate Vuksanović