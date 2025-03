Dodikovo zapaljivo proročanstvo o BiH uzburkalo Hrvatsku: 'Znamo kako brzo plane iskra!'

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić sastao se danas s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Uz kavu su razgovarali o sve napetijoj situaciji u BiH, ali i o porukama koje posljednjih tjedana dolaze iz Banje Luke.

Pranjić, koji je Dodikov zamjenik i predstavnik hrvatskog naroda u RS-u, poručuje da nema mjesta panici, ali da treba biti oprezan.

"Ne mislim da prijeti eskalacija, ali moramo slati poruke mira. Treba pozivati na dijalog, ne širiti radikalnu retoriku koja unosi nemir među narod", rekao je Pranjić nakon sastanka.

Dodik zaziva duhove prošlosti

Sve je uznemirila izjava Milorada Dodika da će stanje u BiH uskoro izgledati kao u vrijeme raspada Jugoslavije.

"Svakako treba prije svega i s ove govornice poručiti da mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini su jedini krajnji ishod, nikakva eskalacija situacije, nikakvi teški koraci koji svakako mogu imati zastrašujuće posljedice koje su, nažalost, ne tako davno već bile na tom području", kazao je Pranjić

Plenković: 'Nikome ne odgovara nestabilnost'

Premijer Plenković poziva na dijalog i smirivanje tenzija poziva. Ističe da Hrvatskoj, a ni BiH, ne treba nova kriza.

"Ovo je godina 30. obljetnice Daytona. Zadnje što bilo kome treba je destabilizacija. Svi političari u BiH trebaju se držati ustava i poštivati pravosuđe", rekao je premijer.

O napetoj situaciji u BiH predsjednik Zoran Milanović, koji s Dodikom njeguje dobre odnose, ni danas se nije oglašavao. No, da je to jedan od razloga zašto bi on i premijer trebali što prije sjesti za stol i sazvati sjednicu Vijeća za obranu, smatraju zastupnici.

Bauk: 'Može nas stajati sezone'

SDP-ov Arsen Bauk upozorava da bi bilo kakva eskalacija mogla imati izravne posljedice i na Hrvatsku.

"Što se tiče stanja u Bosni i Hercegovini, bilo kakva eskalacija za koju se nadam da do nje neće doći imala bi razorne posljedice za našu turističku sezonu. Prema tome, to je dodatan razlog da učinimo sve što je u našoj moći da se situacija tamo riješi političkim putem. , kaže Bauk.

Mostov Miro Bulj ide i korak dalje:

" Pozivam na ozbiljnost trenutka prije svega one koji su odgovorni za nacionalnu sigurnost i stabilnost, a to su predsjednik RH, premijer. Oni koji su bili u vrijeme Domovinskog rata i sudjelovali znamo kako brzo plane ta iskra i tko zna čiji su interesi u Bosni i Hercegovini i da plane ta iskra"

U atmosferi koja je nakon naloga za privođenje Milorada Dodika, ta iskra je itekako zapaljiva.