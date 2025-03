Dodiku i suradnicima određen pritvor! 'Hoćete nas sad uhititi? Hajde'

"Danas formiramo sud i tužiteljstvo, a prvooptuženi će biti Christian Schmidt. Jurit ćemo ga kao zvijer", rekao je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u obraćanju Narodnoj skupštini Republike Srpske, piše Kurir.

Prema pisanju BiH medija, Dodik je otkrio i da je njemu, premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću i predsjedniku NSRS Nenadu Stevandiću određene mjere pritvora.

"Danas nam je određen pritvor. Eto, od danas smo u pritvoru", kazao je Dodik pa sarkastično dodao: "Hoćete nas sad uhititi? Hajde, pošaljite. Hoćete li doći ovdje nas uhititi u NRSR", upitao je.

Vijest o mjerama pritvora dolazi dan nakon što je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo nalog za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića na saslušanje nakon što su se odbili dragovoljno odazvati na tužiteljske pozive. Dodik i predsjednik vlade RS Višković te predsjednik entitetske Narodne skupštine Nenad Stevandić pod istragom su zbog sumnje na kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka BiH.

Tužiteljstvo im je ranije slalo pozive na saslušanje, no sva su se trojica odbila odazvati tvrdeći da ne priznaju državni sud i tužiteljstvo, koji su po njihovom mišljenju neustavni.

Parlament RS je 27. ožujka na Dodikov poticaj donio zakone kojima su u tom entitetu željeli zabraniti rad državnih pravosudnih i policijskih tijela. Ustavni sud BiH te je zakone suspendirao i zabranio provedbu do pravorijeka o njihovoj usklađenosti s ustavom BiH.

Donošenje tih zakona reakcija je na presudu kojom je Dodik osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Što ako ga privedu?

Dodik je u obraćanju u četvrtak najavio i da Narodna skupština RS danas utvrđuje polazne elemente i dokument o kojem će se raspravljati.

"Dokument se htio predstaviti kao takav da se izbriše sve što je Wolfgang Petritsch nametnuo i time oskvrnavio do te mjere da to više nije bila volja naroda, nego volja stranca. Petritsch je u teškim i izazovnim vremenima za Srpsku nametnuo dodatke Ustavu kojima je uspostavljena nova ustavno-pravna struktura. Ova vremena su jednako važna, ali nisu ni teška ni dramatična", rekao je Dodik.

Dodik je istaknuo da su "male generacije koje imaju priliku raspravljati i donositi ustave". "Ponosan sam što sam bio među onima koji su donijeli prvi Ustav Republike Srpske", rekao je Dodik.

A o tome što će napraviti ako ga policija odluči privesti i je li mogući eventualni incident, Dodik je jučer govorio u intervjuu za RTL Danas koji je naprasno prekinuo nakon pitanja naše reporterke.

"Nije moguć incident, policija će reagirati. Vi sad mislite ovdje da izvučete nešto što ste naumili. Hipotetički me pitate", kazao je Dodik nakon čega mu je reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić postavila dodatno pitanje.

"Zašto se sami onda dobrovoljno ne odazovete?", zanimalo ju je.

"Kome da se odazovem, što da se odazovem? Objašnjavam ovdje fino da to nije sud ni tužiteljstvo predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine", rekao je Dodik pa se okrenuo u drugom smjeru i otišao.

Reporterka ga je pokušala stići i postaviti mu druga pitanja, no on za to nije bio raspoložen.

POGLEDAJTE VIDEO: Milorad Dodik za RTL Danas: 'Mene da privede policija? Neće me nitko privesti'