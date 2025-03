Epidemija iskorijenjene bolesti nekontrolirano buja: Igra li se Trump životima djece?

Djevojčica od šest godina preminula je u gradu Seminole na zapadu Teksasa.

"Postajala je sve bolesnija i bolesnija", rekao je njezin otac Peter. U veljači je završila na respiratoru. Umrla je tri dana kasnije. Slučaj djevojčice čije ime nije objavljeno, prvi je zabilježeni smrtni slučaj od ospica u SAD-u u posljednjih deset godina, bolesti koja je službeno iskorijenjena u zemlji prije 25 godina. Sada se razorna epidemija širi zemljom. Od 222 zaražene djece, većina nije cijepljena, prenosi News.com.

Postavlja se pitanje - je li pravi trenutak za predsjednika Donalda Trumpa da postavi čovjeka, koji sumnja u znanost i voli nadriliječništvo, da bude zadužen za zdravlje nacije? Igra li se Donald Trump sa životima Amerikanaca?

Robert F. Kennedy Junior poznat je kao skeptik prema cjepivima. Međutim, činjenica je da bi ospice bez cjepiva rezultirale sa smrću 1800 Amerikanaca i hospitalizirale 400.000 svake godine. Epidemija u Philadelphiji 1991. godine ubila je devetero djece.

"Noćna mora ne bi bio prejak izraz", rekao je tada zamjenik gradskog povjerenika za zdravstvo dr. Robert Ross. Ta je "noćna mora" trebala biti gotova, ali nije. Danas bi "noćna mora" mogla tek započeti, zahvaljujući Trumpu i Kennedyju.

Ospice nisu samo dosadna dječja bolest. One su jedna od najzaraznijih i najsmrtonosnijih virusa poznatih ljudima i šest puta zarazniji od ebole. Mogu dovesti do upale pluća, kao što je bio slučaj sa šestogodišnjakinjom iz Teksasa, ili do otekline mozga poznatog kao encefalitis. Također može uzrokovati trajnu sljepoću, gluhoću i intelektualne nedostatke. Virus je posebno opasan za sve osobe mlađe od pet godina, a većina od 100.000 smrtnih slučajeva od ospica koji se još uvijek događaju u zemljama u razvoju su djeca.

Krajem siječnja, počela je epidemija u Teksasu, a slučajevi su se ubrzo pojavili na Aljasci, Kaliforniji, Floridi, Georgiji, Kentuckyju, Marylandu, New Jerseyju, New Yorku, Pennsylvaniji, Rhode Islandu i Vermontu.

Skeptik prema svemu

Otprilike tjedan dana nakon smrti Peterove kćeri, odrasla osoba u susjednom Novom Meksiku postala je druga zabilježena smrt u epidemiji. Ni ona nije bila cijepljena. Nije slučajno da stope cijepljenja padaju jer opće povjerenje u institucije kao što su vlada, pravosudni sustav, izbori i mediji strmoglavo padaju, dok je MAGA u velikom usponu.

Kennedy je suosnivač organizacije Children's Health Defence, koja je, prema New York Timesu, "vodeći širitelj neistina protiv cjepiva". Upravo je ovaj tjedan Kennedy promicao ideju da bi loša prehrana mogla biti jedan od uzroka trenutačne epidemije ospica. On također smatra da je ulje jetre bakalara dobra opcija liječenja.

Misli da je fluorid u vodi povezan s rakom i gubitkom IQ-a, tvrdio je da su kemikalije u vodi povezane s transrodnim identitetom, rekao je da "autizam dolazi od cjepiva", ispitivao je uzrokuje li HIV AIDS, promovirao ideju da su pucnjave u školama povezane s upotrebom antidepresiva, nazvao je cjepivo protiv koronavirusa "najsmrtonosnijim cjepivom ikada napravljenim", vjeruje da je CIA ubila njegovog ujaka Johna F. Kennedyja te da su 2004. republikanci pokrali predsjedničke izbore, što je Georgea W. Busha vratilo u Bijelu kuću.

Međutim, Kennedy ne bi mogao vratiti Ameriku 100 godina unazad i upravljati zdravljem 350 milijuna Amerikanaca da ga na tu poziciju nije postavio Donald Trump. On ga je pak postavio na tu poziciju zbog osobnog političkog interesa. Predsjednik si cijelog dana postavlja samo pitanje: Što je najbolje za Donalda Trumpa?

A, njemu odgovara velika, sveobuhvatna plima američkog nepovjerenja. Jer trumpizam jedino funkcionira i može samo cvjetati i zloćudno rasti u Petrijevoj zdjelici straha, sumnje i bijesa.

Otkako je prije skoro deset godina ušao u politiku, Trump gaji neprijateljstvo prema uspostavljenim institucijama modernog života, stvarima poput znanosti, vlade i tiska. Krajnji rezultat je Amerika koja je uglavnom prestala vjerovati.

U siječnju ove godine, Edelman Trust Barometer otkrio je da 72 posto Amerikanaca vjeruje da vladini čelnici lažu, 62 posto vjeruje da poslovni čelnici lažu, a 65 posto vjeruje da novinari lažu – sve skokovi od 2021. godine.

Od 2025., gotovo jedan od tri republikanca (31 posto) misli da su "cjepiva opasnija od bolesti za koje su dizajnirana da štite". Samo pet posto demokrata to radi. U međuvremenu, broj slučajeva hripavca raste u SAD-u, a 2022. jedan je čovjek u New Yorku ostao djelomično paraliziran dječjom paralizom.

