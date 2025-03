Neslužbeno doznajemo: Za Miloradom Dodikom danas će biti raspisana tjeralica

Nema mira u susjedstvu - predsjednik bosanskih Srba Milorad Dodik sve radi da Odcijepi Republiku Srpsku od BIH. Počeo je proceduru izmjene Ustava, najavljuje vlastiti sud i tužiteljstvo, pa čak i prvog koji će se naći na listi optuženih. Naglasio je da će prvi optuženi biti visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. Očekuje lojalnost Srba u tijelima vlasti i ne misli odustati.

Za RTL Danas bivši Dodikov odvjetnik, sada pravni savjetnik, Anto Nobilo ogolio je cijelu situaciju. Objasnio je što ako dođe do privođenja, ali i zašto sumnja da će do njega doći. U međuvremenu je Dodiku određen pritvor.

Ta informacija nije službeno potvrđena. Glasnogovornica Suda Bosne i Hercegovine rekla je da nema takvu informaciju. Ni iz tužiteljstva nisu potvrdili da su zaista, prema Sudu BiH išli s prijedlogom za određivanje istražnog zatvora Miloradu Dodiku.

Njegov bosanskohercegovački odvjetnik rekao je da takve informacije ne može niti potvrditi niti demantirati. Budući da Dodik ne priznaje sud Bosne i Hercegovine, za njega je ovaj postupak ništetan i oni njega uopće ne zastupaju u tom predmetu, a nije mi znao reći niti je li mu možda određen odvjetnik po službenoj dužnosti. Oni, dakle, taj postupak potpuno ignoriraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto je određen pritvor?

No, jedan Dodikov suradnik kaže da su neformalnim kanalima doznali da je određen pritvor, da je određen zbog opasnosti od bijega i da bi danas tijekom dana trebala biti raspisana i interna tjeralica. To su sve samo tvrdnje Milorada Dodika jer službene institucije još uvijek to ne potvrđuju. No, i ako bi to bila istina, to zapravo ne znači puno za Milorada Dodika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tužiteljstvo Republike Srpske sigurno ne bi odgovorilo na bilo kakve zahtjeve koji bi došli od tih državnih institucija, a ni sudska policija još uvijek, iako je raspisana ovaj nalog za privođenjem zbog ispitivanja, nije postupala. SIP je situaciju procijenio rizičnom i o tome su obavijestili druge institucije.

On s druge strane, nastavlja svoj pritisak, ne samo okupljanjem predstavnika Srba u državnim institucijama. I ne samo raspravom o Ustavu koja još uvijek traje u Narodnoj skupštini, već je danas i Vlada izdala Uredbu o premještanju pravosudnih djelatnika iz pravosudnih tijela na razini države u Republiku Srpsku.

Sličnu Uredbu izdali su i prošli tjedan za djelatnike SIPA-e, no prema podacima i prema tvrdnjama oporbe ovdje u Republici Srpskoj, Srbi koji rade u SIP-u i nisu se na to odazvali, nisu prešli u MUP RS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveća kriza u BiH od rata:

Tekst se nastavlja ispod oglasa