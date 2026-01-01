NBA srušila rekord star 15 godina: Božić koji je promijenio televizijsku sliku lige

NBA liga je zabilježila najveću gledanost na Božić u posljednjih 15 godina s preko 47 milijuna gledatelja, objavila je liga.

Više od 47 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama pratilo je barem dio posebnog božićnog programa s pet utakmica koji su emitirali ABC i ESPN, što predstavlja povećanje od 45% u odnosu na prethodnu godinu.

Bio je to najgledaniji "Božić u NBA" u posljednjih 15 godina. Prosječna gledanost po utakmici bila je 5.5 milijuna, a ogled NY Knicksa i Cleveland Cavaliersa je bio najgledaniji sa 6.4 milijuna gledatelja, što ovu utakmicu čini najgledanijom utakmicom na Božić u povijesti NBA lige.

Tradicija je započeta 1947. godine, a od 2008. na Božić se igra pet utakmica raspoređenih od poslijepodneva do ranih jutarnjih sati po europskom vremenu.

NBA liga je postigla rekord i u digitalnom svijetu. Liga je dosegla 1.6 milijardi pregleda svog sadržaja, što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na do sada rekordni Božić 2014.

