Dinamo dobiva novi dom prije vremena? Ove fotografije su 'zapalile' navijače

Dinamo dobiva novi dom prije vremena? Ove fotografije su 'zapalile' navijače
Foto: Robert Anic/pixsell

Izvođač radova trenutačno je ispred plana...

1.1.2026.
11:10
Sportski.net
Robert Anic/pixsell
Fotografije koje je Dinamo objavio na Novu godinu raspalile su maštu navijača. Radovi u Kranjčevićevoj napreduju brže od očekivanog, a privremeni stadion dobiva konture puno prije planiranog roka.

Iako je selidba bila predviđena za početak 2027., s gradilišta stižu optimistične vijesti. Izvođač radova trenutačno je ispred plana, pa se kao realna opcija sve češće spominje jesen 2026., pa čak i start sezone 2026./27.

Stadion kapaciteta nešto više od 11 tisuća mjesta gradi se prema UEFA-inim standardima i vrijedan je oko 38 milijuna eura. Ako se tempo zadrži, Dinamo bi na novi, privremeni dom mogao useliti znatno ranije nego što se očekivalo – što je i glavni razlog euforije među navijačima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje era novog Maksimira, kreće se prema rušenju - mi smo provjerili u kojoj je fazi Kranjčevićeva

DinamoKranjčevićeva
