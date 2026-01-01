Tko je Hrvatica o kojoj bruji cijeli New York? Tek joj je 25 godina, a već je ispisala povijest

Prisegom pred glavnom državnom odvjetnicom New Yorka Letitijom James, na intimnoj ceremoniji održanoj na povijesnoj postaji podzemne željeznice Old City Hall, 34-godišnji demokrat Zohran Mamdani i službeno je postao novi gradonačelnik New Yorka.

Mamdani je ušao u povijest kao prvi musliman i najmlađi gradonačelnik najvećeg američkog grada te kao 111. gradonačelnik New Yorka. Uz njega je, kao i tijekom cijele kampanje, bila njegova supruga Rama Duwaji. No, pažnju upućenih privukla je i jedna Hrvatica koja je ovaj povijesni trenutak pratila iz drugog plana.

Riječ je o 25-godišnjoj Dori Pekeč, Mamdanijevoj glasnogovornici, koja je neposredno nakon prisege objavila fotografiju s ceremonije na svom službenom profilu na platformi X. Iako diskretna, Pekeč je već mjesecima jedno od ključnih imena Mamdanijeve političke priče.

Impresivna karijera

Mladi gradonačelnik za svoju je „desnu ruku“ odabrao političku stručnjakinju s impresivnim iskustvom u američkoj Demokratskoj stranci. Dora Pekeč imala je značajnu ulogu u njegovoj uspješnoj kampanji i komunikaciji s medijima, a upravo je ona često bila lice i glas Mamdanijevih stavova u javnosti.

Pekeč je završila srednju školu East Chapel Hill, a potom diplomirala političke znanosti i javne politike na prestižnom američkom sveučilištu Duke. Tijekom studija bila je aktivna u brojnim akademskim projektima i klubovima, s posebnim fokusom na međunarodne odnose i javnu komunikaciju.

Prije angažmana u Mamdanijevoj kampanji, sudjelovala je u političkoj utrci demokrata Brada Landera, koji je kasnije izgubio unutarstranačke izbore upravo od Mamdanija. Također je vodila komunikacije demokratskog Political Action Committeeja (PAC-a), organizacije zadužene za prikupljanje financijskih sredstava, koja je samo tijekom izbora 2024. godine prikupila čak 290 milijuna eura.

Iskustvo je gradila i u kampanjama demokratskog vijećnika Chicaga Billa Conwayja te u reizbornoj kampanji guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera.

Dolazi iz poznate obitelji

Zanimljivo je i to da Dora dolazi iz obitelji snažno povezane s akademskim i poslovnim svijetom. Njezin otac Aleksandar Pekeč profesor je na Poslovnoj školi Fuqua Sveučilišta Duke i član Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, doktorirao na Rutgersu, a pet je godina bio i član Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike Hrvatske.

Dok New York ulazi u novo političko poglavlje, jedno je sigurno – ime mlade Hrvatice iz Mamdanijeva tima sve se češće spominje kao jedno od onih koje vrijedi zapamtiti.

