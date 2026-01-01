Slovenska rapsodija se nastavlja: Prevc slavio i na drugoj postaji Četiri skakaonice

Nakon slavlja u Oberstdorfu, slovenski skijaš skakač Domen Prevc pobijedio je i na drugoj stanici novogodišnje turneje "Četiri skakaonice" u Garmisch Partenkirchnu.

Nakon uvjerljivog slavlja u Oberstdorfu, Prevc je bio najbolji i na drugoj stanici novogodišnje turneje, Garmisch-Partenkirchenu učvrstivši ulogu glavnog kandidata za ukupnu pobjedu.

Vodeći skakač u poretku "Četiri skakaonice", ali i Svjetskog kupa, pobijedio je sa skokovima od 143m i 141m, sakupivši 303.1 bodova. Prevcova je to 16. pobjeda u karijeri, te sedma ove sezone.

Drugi je bio Austrijanac Jan Hoerl sa 287.7 bodova (141/131.5m), a treći njegov sunarodnjak Stephan Embacher sa 287.1 bodova (134/141.5m).

Slovenac se pobjedom na njemačkim skakaonicama približio ukupnom trijumfu na turneji koju su do sada osvojila samo dva Slovenca, Prevcov stariji brat Peter (2015/16) i Primož Peterka (1996/97).

Trenutačno vodi sa 619.8 bodova, ispred Austrijanaca Hoerla sa 584.8 i Embachera (578.3). Novogodišnja turneja sada seli u Austriju, na rasporedu su Innsbruck 4. siječnja, te Bischofshofen dva dana kasnije.

Prevc vodi i u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 1.050 bodova, drugo mjesto zauzima Japanac Ryoyu Kobayashi sa 736 bodova, dok je Nijemac Philipp Raimund treći sa 581 bodom.

