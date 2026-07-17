Ponovno se zatvara podvožnjak kod Vjesnika: Kamion prekinuo tramvajski promet na Držićevoj

Podvožnjak Slavonske i Zagrebačke avenije ispod Savske ceste, iz smjera zapada prema istoku, bit će potpuno zatvoren za sav promet od subote, 18. srpnja od 14 sati, do ponedjeljka, 20. srpnja do 4 sata ujutro.

Razlog ponovnog zatvaranja ove prometne dionice je uklanjanje građevinskih kontejnera koji su bili postavljeni za potrebe nedavnog rušenja Vjesnikova nebodera.

Iz Grada Zagreba stoga su objavili obilazne pravce za sve građane koji putuju iz smjera zapada prema istoku:

Zagrebačka avenija – Savska cesta – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska avenija

Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Slavonska avenija

Zastoj tramvaja na Aveniji Marina Držića

Na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora, u potpunosti je bio zaustavljen tramvajski promet, a više linija bilo je preusmjereno na alternativne trase.

Nešto iza 13 sati u srijedu došlo je do zastoja zbog oštećenja kontaktne mreže nakon što je gornji vod oštetilo teretno vozilo, stajalo je na službenim stranicama ZET-a.

Tramvaji zbog prekida napajanja nisu mogli nastaviti vožnju pa su putnici bili prisiljeni potražiti druge oblike prijevoza ili pješačiti do najbližih stajališta na kojima promet nije bio prekinut.

Linije 2 i 3 prometovale su preusmjereno preko Savskog mosta. Linija 6 vozila je Draškovićevom i Vlaškom do Kvaternikova trga, dok je linija 7 u smjeru Savskog mosta prometovala preko Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste. Linija 8 bila je preusmjerena preko Glavnog kolodvora i Vodnikove do Zapadnog kolodvora.

Iz ZET-a su u 14.03 sati objavili kako je zastoj tramvajskog prometa riješen te su dodali kako je bila u tijeku normalizacija prometa.