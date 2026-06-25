Vjesnik je uklonjen, Bačić otkriva što sada: 'Nakon toga ide natječaj i biramo rješenje'

Kompleks Vjesnika u Zagrebu bit će u potpunosti uklonjen, a gradilište uređeno do polovice srpnja, nakon čega će Ministarstvo pokrenuti arhitektonski natječaj za buduće uređenje tog prostora, izjavio je u četvrtak ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Bačić je rekao da je pri kraju uklanjanje kompleksa Vjesnika koji se stradao u požar, te da je za ukloniti preostao dio prvog kata koji je tijekom radova služio kao platforma za mehanizaciju kojom su rušene više etaže objekta.

"Tijekom dana bit će uklonjen i taj dio, ali time proces još nije završen jer je potrebno razdvojiti i odvesti sav građevinski materijal te urediti gradilište u skladu s projektom", rekao je Bačić nakon radnog posjeta gradu Novskoj.

Istaknuo je da su pred Ministarstvom dva ključna zadatka - otkup preostalih suvlasničkih udjela na kompleksu Vjesnika te raspisivanje javnog arhitektonskog natječaja za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije.

"Ministarstvo će vrlo brzo otvoriti javni arhitektonski natječaj prema kojem bismo odabrali najpogodnije rješenje za budući objekt ili objekte koji će biti na lokaciji Vjesnika", rekao je Bačić.

Dodao je da je cilj odmah nakon završetka radova na uklanjanju i uređenju gradilišta započeti postupak izgradnje novih sadržaja na toj lokaciji.

Govoreći o zbrinjavanju materijala nastalog rušenjem, Bačić je rekao da je riječ o oko 700 tisuća tona građevinskog materijala koji se razvrstava već na samoj lokaciji. Oko 470 tona materijala koji sadrži azbest izdvojeno je i odvezeno na za to predviđeno odlagalište u Virovitici, dok će se preostali materijal zbrinuti ili ponovno koristiti kao građevinski materijal.

Najavio je i da će po uklanjanju kontejnera postavljenih uz južni dio Slavonske avenije te nakon završnog čišćenja gradilišta biti otvoren i taj dio prometnice.

Prema ugovoru između Ministarstva i izvođača radova, završetak uklanjanja kompleksa Vjesnika i uređenje gradilišta predviđeni su do polovice srpnja.