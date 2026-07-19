Velika bitka u Pakoštanima: Mačevi ponovno zazveckali, hoće li se ponoviti povijest?

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SCENE KAO IZ FILMA /

Srednjovjekovni tabori, vitezovi, konjanici, stari zanati i viteški turnir samo su dio programa ovogodišnjih Dana vitezova vranskih koji se održavaju u Pakoštanima.

Manifestacija oživljava bogatu povijest Vrane i templara, moćnog monaškog viteškog reda koji je u srednjem vijeku djelovao na tom području. Posjetitelji mogu vidjeti povijesne priče, viteške vrline, vještine mačevanja, ali i scenske dnevne igre te noćne bitke koje pripremaju članovi udruge Vitezovi vranski i njihove gostujuće skupine.

Na manifestaciju dolaze povijesne postrojbe iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja te šire regije – Slovenije, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine te Rumunjske.

U velikoj bitci sudjeluje 130 sudionika

Predsjednik povijesne postrojbe Vitezovi vranski Ante Šarić istaknuo je kako se manifestacije ovakvog tipa održavaju zahvaljujući suradnji skupina.

'Večeras je tu prisutno 130 sudionika na velikoj pomorskoj noćnoj bitki u Pakoštanima. Pomažemo jedni drugima. Otići ćemo mi kod njih na njihove događaje, a oni nama vrate reciprocitet gostovanja i tako upotpunjuju priču u jednom trenutku', rekao je.

Prvi dan manifestacije bio je posvećen kopnenoj bitci u Vrani, uz radionice za djecu, srednjovjekovni sajam i prikaz velikog okršaja.

Pomorska noćna bitka 19. put

Središnji događaj manifestacije je velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima koja se održava 19. put.

Riječ je o scenskoj rekonstrukciji inspiriranoj povijesnom bitkom kod Lepanta, velikom pomorskom sukobu između kršćanske flote i Osmanskog Carstva iz 16. stoljeća.

Na pitanje hoće li Pakoštane i ove godine biti obranjene, odgovor je bio jasan: 'Uvijek smo obranili Pakoštane, pa ćemo i večeras'.