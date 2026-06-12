Od Kampusa Rimac do Mosta na Savi: Ovo su najbolji građevinski projekti u Hrvatskoj

U sklopu 20. Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva tradicionalno su dodijeljene godišnje nagrade za izvrsnost u graditeljstvu KOLOS.

Ovogodišnja priznanja uručena su u sedam kategorija, a ukupno je nagrađeno 15 istaknutih inženjera građevinarstva za projekte i postignuća koja su obilježila hrvatsku graditeljsku struku.

U kategoriji projektiranja konstrukcija nagrađena su tri velika infrastrukturna i industrijska projekta. Za projekt konstrukcije Mosta na Savi kod Stare Gradiške, koji se gradi na brzoj cesti Okučani – granica Bosne i Hercegovine, nagradu KOLOS dobili su mr. sc. Nijaz Mujkanović, prof. dr. sc. Anđelko Vlašić i doc. dr. sc. Mladen Srbić.

Među laureatima su i Juraj Pojatina te David Anđić, koji su nagrađeni za projektiranje konstrukcije Kampusa Rimac, jednog od tehnološki najnaprednijih industrijskih kompleksa u ovom dijelu Europe.

Projekt rekonstrukcije INA-ine rafinerije u Rijeci također je osvojio dvije nagrade. U kategoriji projektiranja konstrukcija priznanje su dobili Dinko Čondić i Krešimir Debelić, dok je u kategoriji Druge specijalnosti struke nagrađen Ivan Žižek za rad na poziciji BIM managera.

Za iznimna postignuća struke

Za iznimno postignuće u području geotehnike nagrađeni su Tomislav Šiši i Luka Sorić. Priznanje su dobili za zahtjevan projekt sanacije klizišta u Ulici Pantovčak, na potezu od ulaza u Predsjedničke dvore do Ulice Zelengaj, čime je osigurana stabilnost važne gradske i državne infrastrukture.

Nagradu KOLOS u kategoriji stručnog nadzora građenja primio je Zoran Skrepnik kao glavni nadzorni inženjer na projektu rekonstrukcije hotela Pical u Poreču.

U kategoriji inženjera gradilišta nagrađen je Joško Galić za uspješno vođenje radova na uređenju Žnjanskog platoa u Splitu, jednom od najvećih aktualnih projekata urbane i obalne regeneracije u Hrvatskoj.

Priznanje u kategoriji Druge specijalnosti struke uručeno je Tomislavu Poljuhi za poseban doprinos pokretanju i provedbi složenih projekata od velikog društvenog značaja.

Vrhunac svečanosti bila je dodjela dviju nagrada za životno djelo. Prof. dr. sc. Darko Dujmović nagrađen je za izniman znanstveni, stručni i nastavnički doprinos razvoju građevinske struke, dok je Berislav Borovina dobio priznanje za trajni doprinos razvoju i prepoznatljivosti hrvatskog graditeljstva.

Nagrade KOLOS i ove su godine istaknule najznačajnije projekte i pojedince koji svojim radom doprinose razvoju hrvatske građevinske struke te podizanju standarda u graditeljstvu.