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TEŠKA NESREĆA NA D2 /

Sudar automobila i kamiona kod Orahovice završio tragedijom: Vozač poginuo na mjestu

Sudar automobila i kamiona kod Orahovice završio tragedijom: Vozač poginuo na mjestu
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara

23.7.2026.
12:56
Hina
Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija
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Vozač automobila poginuo je nakon sudara s teretnim vozilom koji se dogodio u četvrtak prijepodne na cesti između Orahovice i Čačinaca, izvijestila je virovitičko-podravska policija.

Policija je priopćila da se nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo dogodila oko oko 10.40 sati, na državnoj cesti D2.

Cesta D2 zatvorena za sav promet

U prometnoj nesreći vozač osobnog automobila je smrtno stradao, dok je vozač teretnog vozila prevezen u Opću županijsku bolnicu Našice radi pružanja liječničke pomoći, kažu u policiji.

Dodaju da je cesta D2 zatvorena je za sav promet te se promet preusmjerava relacijom Čačinci-Zdenci-Orahovica i obrnuto.

Na mjestu događaja provodi se očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara.

Prometna NesrećaVirovitičko PodravskaSmrtno Stradala OsobaTeretno VoziloBjelovar
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