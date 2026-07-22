Motociklist poginuo u sudaru s autom kod Slunja

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Promet je na tom području u prekidu i preusmjerava se obilazno preko Vojnića i Cetingrada
U naselju Točak kod Slunja u srijedu oko 14.25 sati došlo je do prometne nesreće. U sudaru u kojem su sudjelovali automobil i motocikl poginuo je motociklist.
Promet je na tom području u prekidu i preusmjerava se obilazno preko Vojnića i Cetingrada.
Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više okolnosti nesreće.